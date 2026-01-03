TCL ukázalo budoucnost dětských hodinek s AI robotem i NXTPAPER tablety

Společnost TCL, jeden z největších výrobců zobrazovacích panelů na světě, prezentovala své produkty také v rámci probíhajícího veletrhu MWC 2026. Prohlédnout jsme si mohli některé nové i dříve představené kousky. Naši pozornost si získaly především chytré hodinky pro děti s roztomilým AI stojánkem a také technologie NXTPAPER.
Právě zobrazovací panely NXTPAPER byly středobodem i letošní prezentace, kdy jsme se mohli podívat na několik smartphonů i tabletů, z nichž některé jsme již pokrývali v rámci veletrhu CES v Las Vegas. Jednou z novinek má být tablet TCL Tab A1 Plus, který nespoléhá na technologii NXTPAPER, ale na klasický lesklý displej o úhlopříčce 12,2". Výrobce se chlubí vyšším rozlišením 2,4K a nechybí ani podpora 120Hz obnovovací frekvence. V ostatních ohledech však příliš nevyčnívá nad konkurencí, což je spojeno především s nasazením čipu Snapdragon 4 Gen 2, tedy nepříliš výkonným řešením. Velikost RAM výrobce uvádí jako 16 GB, jedná se však o 6 GB hardwarové paměti a zbytek tvoří softwarový „upgrade“. Naopak interní úložiště o kapacitě 128 GB lze rozšířit až o 2 TB skrze paměťovou kartu. K dispozici je také 8 000mAh baterie s podporou 20W nabíjení. Tento tablet bude nabízen rovněž v provedení s NXTPAPER obrazovkou, avšak až později a prozatím bez konkrétnějšího časového rámce.<
Dalším tabletem, ačkoliv jej TCL jako standardní tablet neprezentuje, je TCL Note A1 NXTPAPER. Zařízení má být určeno pro kreativní práci či čtení knih a disponuje AI pro snadnější organizaci poznámek. Vzhledem k ceně cca 550 eur (přibližně 14 000 Kč) se bude zřejmě jednat o produkt pro vybranou skupinu uživatelů s velmi specifickými požadavky.
Zřejmě největší zajímavostí byly prezentované dětské hodinky v kombinaci s tzv. Tbotem. Hodinky samotné nejsou úplnou novinkou a jedná se o standardní dětský model, kde se příliš neřeší tloušťka, jež je skutečně masivní. Důležitá je v tomto ohledu podpora SIM (dle konkrétních trhů eSIM či nanoSIM), integrovaná kamera, displej a systém, který má děti v případě potřeby zabavit. Tbot je tedy speciální stojánek, který obsahuje kameru, využívá AI, a dokáže se pohybovat.
Tbot je zamýšlen primárně jako společník pro děti, které sedí u stolu a studují. S dětmi může do určité míry interagovat, ale také slouží jako prodloužená ruka rodičů, kteří tak mohou své ratolesti lépe pozorovat. TCL se chlubí tím, že je přenos dat velmi dobře zabezpečen. Ohledně dostupnosti se hovoří o druhé polovině letošního roku.