Novinářský Pixel Fold vydržel v testu jen čtyři dny

Fotografie: Google

Pokud se dění v mobilním světě věnujete dlouhodobě, pak jste určitě slyšeli o rozporuplné kvalitě telefonů pod souhrnným označením Pixel. Na jedné straně je Google ukazuje coby etalon toho, co by mohly zvládnout přístroje běžící na Androidu, na druhé straně jsou velmi časté nejrůznější problémy, nejen hardwarového rázu. Možná je to tím, že se této značce věnuje větší pozornost než jiným, ale podobnými problémy trpí i stejnojmenné hodinky. Všichni proto s napětím očekávají, jak se Googlu podaří jeho první skládací telefon. Při uvádění této konstrukce na trh se totiž problémům nevyhnuli ani zkušení výrobci.

První zprávy však nejsou dobré. Jeden z prvních Pixelů Fold dorazil na test i redaktorům arstechnica.com. Výsledek? Pouhé čtyři dny stačily na to, aby přístroj přestal fungovat. „Neudělal jsem nic, aby to tak dopadlo. Telefon ležel na stole, zatímco jsem o něm psal, a občas jsem se zastavil, abych se dotkl do displeje, udělal snímek obrazovky nebo ho otevřel a zavřel. Nikdy mi neupadl ani nebyl vystaven většímu množství písku, stejně tak neprošel léty běžného opotřebení, které by telefony měly přežít. Jednalo se o nejlehčí možné používání telefonu, přesto se rozbil,“ píše své první a velmi krátké dojmy Ron Amadeo.

Spodní část displeje přestala fungovat.

Přesto se však záhy objevily problémy. „Ohebná obrazovka OLED se po čtyřech dnech rozbila. Nejdříve odumřelo spodních 10 pixelů a vytvořilo bílou čáru se 100% jasem, která se rozzářila po celé spodní části obrazovky. Celá levá polovina skládacího displeje také přestala reagovat na dotyk a o hodinu později začal přes displej narůstat bílý gradient směrem nahoru,“ popisuje redaktor projevy prvních problémů.

Při podrobnějším průzkumu místa, kde problémy začaly, si redaktor povšiml něčeho, co by se dalo označit za potencionální chybu designu, která selhání displeje zapříčinila. Rámečky Pixelu Fold jsou téměř v jedné rovině s ochranným krytem displeje, takže když telefon zavřete, obě poloviny displeje se téměř dotýkají. To lze ověřit tak, že dovnitř dáte mokrý kus papíru a zavřete jej, obě strany displeje se namočí. Stačí tedy telefon zavřít jen s malým smítkem ve žlábku a následný tlak se postará o zničení displeje.

Toto malé místo má být příčinou problému.

Zatím není jasné, jestli Google na test poslal některý z prototypů, nebo už finální výrobek. V druhém případě má docela problém, protože zahájení prodejů bylo naplánováno již na začátek prázdnin.