I podle profesionálního crash testu na tom není Pixel Fold moc dobře

Fotografie: Google

Uvádění první generace telefonů s ohebnými displeji provázely značné problémy. I proto se s napětím očekávalo, jak si povede tento model od Googlu, zvláště vzhledem k tomu, když je jeho značka Pixel známá nejrůznějšími problémy, nejen hardwarového rázu. Pixel Fold už se stihl rozbít při jednom z novinářských testů.

A ani u dalšího youtubera telefon nepřežil testování. Nutno však podotknout, že se jednalo o autora známého kanálu JerryRigEverything, jehož cílem je otestovat telefony až na samou hranici možností a přitom je i zničit. Není to však samoúčelná záležitost, své postupy během testování vysvětluje z hlediska odolnosti a opravitelnosti jednotlivých komponent.

A jak si vedla skládací premiéra od Googlu? Autor videa nešetří kritikou. Jako první se pustil do testování vnitřního displeje. Zatímco ten vnější přežije pokus o poškrábání až do šesté úrovni tvrdosti, ten vnitřní už se poddá někde mezi stupněm dvě a tři. Co to znamená v praxi? Nevzhlednou rýhu vyrobíte při silnějším tlaku nehtem.

Špatně si telefon vedl i při testu plamenem, naopak pády na zem zvládl bez viditelnějšího poškození. Největší kritiku však Pixel Fold sklidil za konstrukci pantu. Konkurence od Samsungu vám nedovolí zavřít telefon špatným směrem, toto bezpečnostní opatření zde zcela chybí. I bez vynaložení velké síly se vám tak snadno podaří konstrukci „překlopit“, a tím i nenávratně zničit.