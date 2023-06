První skládací telefon, který si opravíte na koleni? Google Pixel Fold

Jednou z největších nevýhod skládacích smartphonů je v současnosti odolnost a opravitelnost. Společnost Google proto hodlá se skládacím telefonem Pixel Fold otevřít novou cestu prostřednictvím spolupráce se známou firmou iFixit, jak informoval 9to5google.com. Trošku hořkosladce však tato zpráva vyznívá vzhledem ke konstrukčním problémům zařízení, o nichž jsme vás také dnes informovali.

Google and iFxit will offer Pixel Fold repair parts, tools and manuals https://t.co/wtgi6hbNua pic.twitter.com/6VLoInaIsf