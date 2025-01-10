Nové Realme 15x láká na Smart Touch displej a světelné notifikace

Realme rozšířilo (viz realme.com) svou řadu 15 o nový smartphone Realme 15x, který zaujme kombinací solidního výkonu a dlouhé výdrže baterie. Telefon je vybaven 6,8" IPS displejem s HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz, přičemž maximální jas dosahuje až 1 200 nitů. Displej se chlubí technologií Smart Touch, díky které umí reagovat na mokré i mastné prsty a nevadí mu ani ovládání v rukavicích.
Nasazen je procesor MediaTek Dimensity 6300, který je doplněn o 8GB RAM a až 256 GB úložného prostoru. Zařízení běží na systému Android 15 s nadstavbou Realme UI 6.0. Realme 15x je odolný vůči prachu a vodě podle standardů IP66, IP68 a IP69 (výrobce to souhrnně označuje jako IP69 Pro). Je zmíněno, že dle IP69 odolá 30 minut v 1 metru pod hladinou, avšak s IP69 Pro Realme udává ochranu proti blíže nespecifikovaným 36 druhům kapalin s teplotou od 0 °C do 85 °C.
Na zadní straně se nachází hlavní 50megapixelový fotoaparát doplněný o sekundární snímač, o kterém Realme nehovoří. Přední kamerka má rozlišení 50 megapixelů. Kromě klasické diody je ne zadní straně ještě speciální světelné upozornění s možností 9 barev. Baterie s kapacitou 7 000 mAh podporuje 60W rychlé nabíjení. Výdrž lze očekávat velice dobrou.
Realme 15x je k dispozici v barevných variantách Aqua Blue, Marine Blue a Maroon Red. Cena základní verze s 6 GB RAM a 128 GB úložištěm začíná na indickém trhu v přepočtu na zhruba necelých 5 tisících korunách i s daní. O mezinárodní dostupnosti prozatím nejsou informace k dispozici.
Technické parametry Realme 15xKompletní specifikace
|Konstrukce
|166,1 × 77,9 × 8,3 mm, 212 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|TFT IPS, 6,8" (1 570 × 720 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 6300, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?