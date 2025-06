realme-gt-7

Řada GT od Realme má ukázat to nejlepší, co výrobce dokáže zákazníkům nabídnout. Letošní novinka GT 7 zaujme nejvíce asi cenou, která se dostala na 20 tisíc korun, takže už patří do prémiového segmentu. Hlavním trumfem je baterie s nevídanou kapacitou, rychlé nabíjení či výkonný hardware. Bude to ale stačit?

Klady zdařilý konzervativní vzhled

špičkový displej s Always-on

7 000mAh baterie

120W nabíjení

výkonný hardware

dobře optimalizované prostředí Zápory vysoká cena

nepodporuje bezdrátové nabíjení