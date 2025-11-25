Ohebný Huawei Mate X7 láká na větší baterii a lepší odolnost

Téměř přesně po roce Huawei představil další generaci svého primárního skládacího mobilu (viz vmall.com). Novinka Mate X7 si zachovává tenkou konstrukci s tloušťkou 4,5 milimetru v otevřeném stavu, má dva velké displeje a klade důraz na kvalitní fotoaparáty.
Huawei vylepšil zvýšenou odolnost proti vodě a prachu na stupeň krytí IP59. Hmotnost mezigeneračně klesla o 3 gramy na 236 gramů, což je na skládací mobil výborná hodnota. Displeje typu LTPO OLED nabízejí jemné rozlišení a obnovovací frekvenci od 1 Hz do 120 Hz. Vnitřní displej má úhlopříčku 8", zatímco vnější 6,49". Mezigeneračně tak došlo k mírnému zvětšení obou panelů. Displeje chrání druhá generace odolného sklíčka Kunlun.
Huawei model Mate X7 osadil procesorem Kirin 9030 Pro. Výrobce zmiňuje 16GB operační paměť a 512GB úložiště, avšak základem bude varianta 256+12 GB. Zařízení běží na operačním systému HarmonyOS 4.3, který je připraven k aktualizaci na verzi 6.0.
Hlavní fotoaparát obsahuje čtyři snímače. Hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací disponuje variabilní clonou v rozsahu od f/1.4 do f/4.0. Dále je zde 40megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, 50megapixelový teleobjektiv se čtyřnásobným bezztrátovým přiblížením a 1,5megapixelový multispektrální makro snímač pro focení ze vzdálenosti 5 cm. Tento snímač pracuje však primárně společně s ostatními fotoaparáty a pomáhá vytvářet přirozenější barevné tóny. Oba displeje mají průstřel s 8megapixelovou přední kamerou.
Vylepšení se dočkala také baterie, kdy kapacita povyskočila o 490 mAh na 5 600 mAh. Podporováno je 66 W drátové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení a 7,5W reverzní nabíjení.
Huawei Mate X6 je dostupný prozatím pouze na čínském trhu. Cena základní verze s 256GB úložištěm a 12GB RAM vychází v přepočtu na zhruba 47 tisíc korun včetně daně.
Technické parametry Huawei Mate X7Kompletní specifikace
|Konstrukce
|156,8 × 73,8 × 9,5 mm, 236 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IPx8
|Displej
|AMOLED, 8" (2 440 × 2 240 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 5 120 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|5 600 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?