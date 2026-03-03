mobilenet.cz na sociálních sítích

MWC 2026
Michal Pavlíček
Kompaktní zápisník? Huawei Pura X je široké véčko s ohebným displejem
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Jedná se o netradiční kombinaci véčka a skládačky typu tablet
  • Ohebný displej má 6,3" a poměr stran 16:10
  • Telefon má i velmi příjemný povrch zad
  • Na český trh se bohužel oficiálně nepodívá

Segment ohebných smartphonů je s námi již několik let a lze konstatovat, že se od prvních modelů příliš mnoho nezměnil. Skládací smartphony se tak stále dělí především na dva typy, a to véčka a pak telefony, jež v rozevřeném stavu vzdáleně připomínají tablet. Pomalu se však rýsuje třetí kategorie, a to širší véčka, která by byla praktičtější pro práci a současně si zachovala neskutečnou kompaktnost v zavřeném stavu. V nabídce ho už má Huawei, další výrobci na něm dle spekulací pracují.

Huawei Pura XHuawei Pura XHuawei Pura XHuawei Pura X
Huawei Pura X
Huawei Pura X
Huawei Pura X
Huawei Pura X
Huawei už od loňského roku má ve svém portfoliu model Pura X, který se však bohužel oficiálně nedostal na evropské trhy, avšak k vidění je na právě probíhajícím veletrhu MWC 2026, kde neunikl naší pozornosti. Na první pohled nás zaujala zadní strana z měkčené veganské kůže. Výsledek vypadá dobře a je příjemný v ruce.

Huawei Pura XHuawei Pura XHuawei Pura XHuawei Pura X
Huawei Pura X
Huawei Pura X
Huawei Pura X
Huawei Pura X
Z venkovní strany se nachází 3,5" OLED displej s poměrem stran 1:1 a rozlišením 980 × 980 pixelů, avšak nezabírá maximální možnou plochu vnější strany. Důvod je prostý, nad displejem je hned čtveřice hlavních fotoaparátů. Uvnitř je pak ohebný 6,3" OLED displej s poměrem stran 16:10. Po rozevření mobil připomíná menší tablety z dřívějších dob, byť samozřejmě s malými rámečky. Trošku nás překvapilo, že prostředí nefunguje v jakékoliv orientaci. Například hlavní obrazovka je vždy orientována na výšku, podporované aplikace se již přetočí. Obdobně se to děje na venkovním displeji, který opět pracuje jen s orientací fotoaparáty nahoře. Dává to však smysl, neboť si je alespoň nezakrýváte.

Huawei Pura XHuawei Pura XHuawei Pura XHuawei Pura X
Huawei Pura X
Huawei Pura X
Huawei Pura X
Huawei Pura X
Již zmíněný výrazný fotomodul naznačuje také schopnou fotovýbavu, a to konkrétně 50Mpx RYYB senzor s clonou f/1.6 jako hlavní kamerku, následně 3,5násobný 8Mpx teleobjektiv a 40Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Ve výbavě najdeme také speciální senzor pro snímání barev.

Pura X je vybavena baterií s kapacitou 4 720 mAh a podporou 66W drátového nabíjení, ale také solidní 40W bezdrátové alternativy. O výkon se stará procesor Kirin 9020 v kombinaci s 12 nebo 16 GB operační paměti. Závěrem je potřeba říci, že model Pura X se nakonec na českém trhu neobjevil a již neobjeví, neboť se připravuje další generace. Je ale možné, že se s telefony obdobné konstrukce letos ještě setkáme.

Technické parametry Huawei Pura X

Kompletní specifikace
Konstrukce91,7 × 74,3 × 15,1 mm, 193,7 g, konstrukce: klasická, odolnost: IPx8
DisplejOLED, 6,3" (2 120 × 1 320 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetHuawei Kirin 9020,
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.2, NFC: ano
Operační systémHarmonyOS
Akumulátor4 720 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
, ,
