Kompaktní zápisník? Huawei Pura X je široké véčko s ohebným displejem

Segment ohebných smartphonů je s námi již několik let a lze konstatovat, že se od prvních modelů příliš mnoho nezměnil. Skládací smartphony se tak stále dělí především na dva typy, a to véčka a pak telefony, jež v rozevřeném stavu vzdáleně připomínají tablet. Pomalu se však rýsuje třetí kategorie, a to širší véčka, která by byla praktičtější pro práci a současně si zachovala neskutečnou kompaktnost v zavřeném stavu. V nabídce ho už má Huawei, další výrobci na něm dle spekulací pracují.
Huawei už od loňského roku má ve svém portfoliu model Pura X, který se však bohužel oficiálně nedostal na evropské trhy, avšak k vidění je na právě probíhajícím veletrhu MWC 2026, kde neunikl naší pozornosti. Na první pohled nás zaujala zadní strana z měkčené veganské kůže. Výsledek vypadá dobře a je příjemný v ruce.
Z venkovní strany se nachází 3,5" OLED displej s poměrem stran 1:1 a rozlišením 980 × 980 pixelů, avšak nezabírá maximální možnou plochu vnější strany. Důvod je prostý, nad displejem je hned čtveřice hlavních fotoaparátů. Uvnitř je pak ohebný 6,3" OLED displej s poměrem stran 16:10. Po rozevření mobil připomíná menší tablety z dřívějších dob, byť samozřejmě s malými rámečky. Trošku nás překvapilo, že prostředí nefunguje v jakékoliv orientaci. Například hlavní obrazovka je vždy orientována na výšku, podporované aplikace se již přetočí. Obdobně se to děje na venkovním displeji, který opět pracuje jen s orientací fotoaparáty nahoře. Dává to však smysl, neboť si je alespoň nezakrýváte.
Již zmíněný výrazný fotomodul naznačuje také schopnou fotovýbavu, a to konkrétně 50Mpx RYYB senzor s clonou f/1.6 jako hlavní kamerku, následně 3,5násobný 8Mpx teleobjektiv a 40Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Ve výbavě najdeme také speciální senzor pro snímání barev.
Pura X je vybavena baterií s kapacitou 4 720 mAh a podporou 66W drátového nabíjení, ale také solidní 40W bezdrátové alternativy. O výkon se stará procesor Kirin 9020 v kombinaci s 12 nebo 16 GB operační paměti. Závěrem je potřeba říci, že model Pura X se nakonec na českém trhu neobjevil a již neobjeví, neboť se připravuje další generace. Je ale možné, že se s telefony obdobné konstrukce letos ještě setkáme.
Technické parametry Huawei Pura XKompletní specifikace
|Konstrukce
|91,7 × 74,3 × 15,1 mm, 193,7 g, konstrukce: klasická, odolnost: IPx8
|Displej
|OLED, 6,3" (2 120 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Huawei Kirin 9020,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.2, NFC: ano
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|4 720 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?