Na českém trhu se objevila nová skládačka. Chcete Huawei Mate X7 za 50 tisíc?

Výběr telefonů s ohebným displejem se na českém trhu rozšířil o listopadovou novinku od Huawei. Jde o model Mate X7, který navazuje na starší modely vzhledem i výbavou. Zaujmout může velmi malá tloušťka, kdy po rozevření je zařízené tenké pouze 4,5 milimetrů.
Displeje typu LTPO OLED nabízejí jemné rozlišení a obnovovací frekvenci od 1 Hz do 120 Hz. Vnitřní displej má úhlopříčku 8", zatímco vnější 6,49". Huawei model Mate X7 osadil procesorem Kirin 9030 Pro. Na českém trhu je dostupná výhradně paměťová verze s 16GB RAM a 512GB úložištěm.
Hlavní fotoaparát obsahuje čtyři snímače. Hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací disponuje variabilní clonou v rozsahu od f/1.4 do f/4.0. Dále je zde 40megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, 50megapixelový teleobjektiv se čtyřnásobným bezztrátovým přiblížením a 1,5megapixelový multispektrální makro snímač pro focení ze vzdálenosti 5 cm. Tento snímač pracuje však primárně společně s ostatními fotoaparáty a pomáhá vytvářet přirozenější barevné tóny. Oba displeje mají průstřel s 8megapixelovou přední kamerou.
V útrobách mobilu se nachází baterie s kapacitou 5 600 mAh. Podporováno je 66 W drátové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení a 7,5W reverzní nabíjení. S nabíjením souvisí dárek pro nové majitele. Pokud si model Mate X7 pořídíte do 15. února, obdržíte zdarma 100W nabíječku od Huawei.
Cena Huaweie Mate X7 na českém trhu byla stanovena na 52 999 Kč a jde mimochodem o tři tisíce korun vyšší cenu, než na které začínal předchůdce v podobě modelu Mate X6.
Huawei Mate X7
|Rozměry
|156,8 × 73,8 × 9,5 mm, 236 g
|Displej
|AMOLED, 8" (2 440 × 2 240 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 5 120 GB
|Akumulátor
|5 600 mAh
