Sice skončil s telefony, ale připravuje tablet. V přípravách je údajně ASUS Pad

Poté, co ASUS v lednu oficiálně ukončil působení na trhu chytrých telefonů, se zdálo, že se chce soustředit výhradně na notebooky a příslušenství. Nové úniky ale ukazují, že úplný odchod z mobilního segmentu to být nemusí. Na internetu se totiž objevily rendery připravovaného zařízení s názvem ASUS Pad, který naznačuje návrat značky do světa mobilních zařízení – tentokrát však v podobě tabletu.
Hlavním lákadlem má být 12,2" OLED panel, jenž má nabídnout 144Hz obnovovací frekvenci a podporovat Dolby Vision. Podle androidheadlines.com má tablet vážit 523 gramů a být tenký 6,5 mm. Uvnitř se má každopádně nacházet baterie s kapacitou 9 000 mAh, která bude podporovat rychlé nabíjení – přesné parametry ale zatím nejsou známé.
ASUS k němu má navíc nabízet i pouzdro, které půjde využít jako stojan. ASUS tak s tímto kouskem bude nejspíše cílit i na produktivitu a práci na cestách.
Zásadní otázky nicméně zůstávají otevřené. Není jasné, kdy se ASUS Pad dostane na trh, jaký bude jeho výkon ani proč se značka rozhodla právě pro tento krok po odchodu ze segmentu telefonů. Jestli je však skutečně v přípravách, je vysoce pravděpodobné, že se v následujících týdnech dočkáme dalších úniků.