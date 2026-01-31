Nová generace skládaček? Připravuje se širší Huawei Pura X2

Zatímco většina výrobců chytrých telefonů se soustředí na postupné vylepšování stávajících ohebných telefonů, čínský Huawei se podle všeho chystá k odvážnému kroku. Na internet začínají unikat první konkrétnější detaily o modelu Huawei Pura X2, který by mohl být odpovědí na volání uživatelů po skutečně inovativním zařízení, jež v sobě kombinuje to nejlepší z řady Pura a technologické vymoženosti ohebných panelů. Současně Huawei zřejmě s předstihem chce reagovat na iPhone Fold, který by měl nabídnout širší konstrukci.
Dle informací z Weibo (viz weibo.cn) by měla nová generace nabídnout vnitřní 7,69" ohebný AMOLED displej s rozlišením WQHD+ a z vnější strany by měl být 5,5" AMOLED panel. Jde o zásadní změnu oproti generaci Pura X, která měla vnější 3,5" displej a vnitřní 6,3". Novinka má stát na výkonu procesoru Kirin 9030. Doplněn bude až 20GB operační pamětí a až 1TB úložným prostorem. Prostředí má zajišťovat systém HarmonyOS 6.1.
Huawei Pura X2 má být údajně k dispozici v modré, černé, zelené, oranžové, fialové a bílé barevné variantě. Na další informace si ještě budeme muset počkat. Představení se minimálně pro čínský trh očekává koncem března.