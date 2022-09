Nová sluchátka Huawei FreeBuds SE lákají slušnou výbavou, ale hlavně cenou

Fotografie: Huawei

Na začátku léta jsme se dočkali povedených sluchátek FreeBuds Pro 2, která jsme v recenzi pochválili za špičkový zvuk, účinné ANC i komfortní ovládání. Nyní se na tato sluchátka výrobce rozhodl navázat cenově dostupnějším modelem FreeBuds SE. Novinka má zaujmout nejen designem a samotným zvukem, ale i hmotností 4,7 g na sluchátko či celkovou dobou přehrávaní.

Poslech bez rušení

Prioritou číslo jedna by pro všechna sluchátka měl být co nejlepší zážitek z poslechu. FreeBuds SE proto nabídnou frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz a funkci aktivního potlačení okolního ruchu, díky které se budete moci lépe soustředit na poslech. Neméně důležitou vlastností je také výdrž baterie, a to jak samotných sluchátek, tak dobíjecího pouzdra. Na jedno plné nabití slibují FreeBuds SE až 6 hodin přehrávání hudby nebo přibližně 4 hodiny telefonických hovorů.

Snadné připojení i ovládání

Za stabilním připojením sluchátek stojí nová verze Bluetooth 5.2. Výhodou také je, že se na dobíjecím pouzdře nachází tlačítko, s jehož pomocí lze sluchátka připojit k dalšímu zařízení, aniž by se musela prvně vyjmout z pouzdra.

Také ovládání FreeBuds SE je intuitivní, obě sluchátka mají vestavěný G-senzor, který je umožňuje ovládat pouhým poklepáním. Zkratky ovládání lze navíc snadno přizpůsobit prostřednictvím aplikace AI Life. Zkratky je dokonce možné nastavit pro každé sluchátko zvlášť.

Získejte své FreeBuds SE

FreeBuds SE přichází do prodeje již 5. září 2022, odkdy je v rámci speciální akce, probíhající od 5. 9. do 25. 9. (nebo do vyprodání zásob), díky promo kódu na slevu 300 Kč, lze pořídit za pouhých 999 Kč. Po skončení akce budou sluchátka dostupná za 1 299 Kč, přičemž je na výběr ze dvou barevných provedení – klasické bílé a zářivé modré.