Pokud vám AirPods nesedí nebo se vám nelíbí, vyžadujete však kvalitní ANC a luxusní provedení, mohla by vás zaujmout sluchátka FreeBuds Pro 4 od Huawei. Nás si totiž získala.

Je to teprve pár dnů, co Huawei začal FreeBuds Pro 4 prodávat, v Číně je přitom představil už v listopadu loňského roku, v prosinci pak oznámil, že se v roce 2025 dostanou i k nám. To se nakonec také stalo.

FreeBuds Pro 4 navazují na úspěšný model FreeBuds Pro 3, který jsme otestovali. Už tato generace si vysloužila naše doporučení, a proto jsme nyní očekávali, že dojde k nápravě pár malých nedokonalostí, které měl předchůdce.

Technické parametry Huawei FreeBuds Pro 4

Hmotnost (pouzdra/sluchátka) 47 g / 5,8 g Barevná provedení černá, bílá, zelená Připojení Bluetooth 5.2 Kodeky LDAC, SBC, AAC, L2HC 4.0 Délka poslechu až 33 hodin (s plně nabitým pouzdrem) Zvýšená odolnost IP54 Obsah balení sluchátka, nabíjecí pouzdro, silikonové a paměťové pěnové náušníky, USB-C kabel, příručka

Obsah balení: dobrá práce

V elegantní krabičce naleznete kromě sluchátek uvnitř nabíjecího pouzdra také nabíjecí USB-C kabel a hned několik sad koncovek. Konkrétně jde o 3 sady pěnových koncovek (S, M a L) a 4 sady silikonových koncovek (XS, S, M a L), které barevně ladí se sluchátky. Že Huawei přibalil koncovky z paměťové pěny, chválím – rozhodně nejde o standard.

Líbilo se nám včetně koncovek z paměťové pěny

Konstrukční zpracování: exkluzivní design

Sluchátka testuji poměrně často a kdo moje recenze čte, ví, že nejsem velkým fanouškem pecek – dávám přednost špuntům nebo řešení open-ear. Huawei však tvoří pomyslnou výjimku, jejich sluchátka mi v uších obvykle sedí velmi dobře a jsem rád, že ani nová generace není výjimkou. Kromě klasických silikonových náušníků přibalil Huawei také variantu z paměťové pěny, která se dynamicky přizpůsobí tvaru vašeho ucha – to si nechám líbit, protože si rovnou můžete vyzkoušet, jaká varianta sedí lépe právě vám.

Huawei s FreeBuds Pro 4 vzdává hold strunným nástrojům, což podporuje laserově gravírovaná nožka sluchátka a písmeno „H“, které připomíná houslový klíč. Na těle se samozřejmě nachází několik senzorů (například detekce nošení), rovněž hned 4 mikrofony – 3 standardní a 1 s reverzním kostním vedením. Sluchátko váží stejně jako minulá generace, tedy necelých 6 gramů, což je hodnota běžná i u konkurence. Na boku nožek u obou sluchátek je senzor v podobě prohlubně, kdy stisk doprovází zvuková zpětná vazba. Ovládání je velmi komfortní a spolehlivé, dokonce i se zmrzlými prsty.

Se sluchátky můžete vyrazit klidně do posilovny, protože se pyšní certifikací IP54. To platí pro sluchátka, pouzdro vůči vodě ani prachu odolné není. Ano, některá konkurence to umí lépe, ovšem povětšinou jde o sportovně laděná sluchátka. FreeBuds Pro 4 cílí především na milovníky elegantního designu.

Sluchátka vypadají v zelené barvě fantasticky.

Estetiku sluchátek doplňuje nabíjecí pouzdro vážící 47 gramů, které je z matného plastu a v každé barevné variantě nabízí zlaté linie, díky kterým působí opravdu luxusně. Na zadní straně nabíjecího pouzdra je keramický dekor v podobě plošky, který prochází 72hodinovým procesem spékání při teplotě 1 480 °C. Nejde jen o elegantní prvek, ale také zpevňuje konstrukci nabíjecího pouzdra. Barva pouzdra vždy ladí se sluchátky, k dispozici je kromě černé a bílé varianty i námi testovaná zelená, která v reálu působí opravdu luxusně a velmi nápaditě.

Líbilo se nám luxusní design

nízká hmotnost

snadné ovládání

4 mikrofony

hned tři barevné varianty

Funkce a ovládání: intuitivní a komfortní

Ve FreeBuds Pro 4 jsou 11mm čtyřmagnetové dynamické měniče v kombinaci s planární membránou, což zajišťuje vyvážený zvuk s údernými basy (14 Hz) a vyváženými středy i čistými výškami (48 kHz). FreeBuds Pro 4 podporují hned několik kodeků – kromě AAC a SBC také LDAC a proprietární L2HC 4.0, který se pojí se smartphony Huawei. S modely Pura 70 Ultra/Pura 70 Pro zpřístupní bezdrátové bezztrátové připojení s datovým tokem 1,5 Mbit/s, nechybí ani certifikace Hi-Res. Pokud tedy nemáte smartphone Huawei, podporují sluchátka HD audio přenos až 990 kbps.

ANC u prémiových sluchátek nemůže chybět. Dokáže eliminovat vítr o rychlosti do 10 m/s a funguje v prostředích s hladinou hluku do 100 dB. To neznamená, že sluchátka dokážou úplně potlačit takto hlasité okolní zvuky, ale do této hodnoty je ANC schopno efektivně pracovat a částečně hluk omezit. ANC nejlépe funguje v dynamickém režimu, kdy je intenzita regulována okolními ruchy. Osobně jsem si tento režim oblíbil – po nasazení sluchátka „poslouchají“ a během chvíle nastane ticho. Pokud například pracujete na home office a máte doma poměrně hlučno, můžete ANC použít i jako efektivní blokádu. Kromě dynamického režimu jsou k dispozici následující režimy: Pohodlné (pro méně hlučná místa), Obecné (hlučná místa) a Ultra (pro opravdu hlučná místa).

Pokud vyrazíte ven a máte strach z tramvají a aut, hodí se zmínit, že sluchátka podporují i režim propustnosti, včetně speciálního režimu hlasu, ve kterém se hlas ještě zvýrazní. Nejde sice o nejlepší režim propustnosti, se kterým jsem měl tu čest, ale rozhodně patří ke špičce a pro krátkou konverzaci není zapotřebí sluchátka z uší vyndávat, pokud vám to tedy protistrana odpustí.

Ovládání je velmi pohodlné.

Jak už víme, ovládání sluchátek je založeno na dotykových senzorech na krátké nožce. V aplikaci AI Life si můžete dotyky přizpůsobit. Osobně oceňuji, že existuje i gesto pro regulaci hlasitosti, kdy stačí jemně pohladit plošku směrem nahoru/dolů. Nechybí ani základní ovládání pohybem hlavy – pokud chcete přijmout hovor, stačí hlavou pohnout nahoru a dolů, pokud chcete hovor odmítnout, stačí hlavou udělat pohyb zprava doleva. Velkou výhodou je rovněž propojení multipoint, tedy možnost být najednou připojen ke dvěma zdrojům zvuku (například počítači a telefonu). Přepínání je plně automatizované i u produktů od Applu.

Nechybí nastavitelný ekvalizér s prémiovými přednastavenými režimy Zvýraznění basů, Zvýraznění výšek, Hlasy, Symfonie a Hi-Fi Live. Kromě těchto základních režimů připravil Huawei i dva profesionální – konkrétně Vyvážené a Klasické. Další si můžete připravit a přizpůsobit k obrazu svému. Z pokročilých funkcí mi chybí snad jen prostorový zvuk, který se skvěle hodí při sledování kompatibilního obsahu, primárně filmů.

Líbilo se nám dobře fungující ANC

multipoint

možnost regulace hlasitosti skrze sluchátka

snadné ovládání

Nelíbilo se nám chybí prostorový zvuk

Zvuk: vynikající přednes

FreeBuds Pro 4 mají skvělou basovou složku – basy jsou vyvážené, přesto výrazné, přesně podle mého gusta. Zklamán jsem nebyl ani hloubkou scény. Spokojen jsem byl i s maximální hlasitostí, která je více než dostatečná – a to jsem sluchátka používal s iPhonem. 11mm dynamické měniče v kombinaci s planární membránou odvádějí skvělou práci. Na poměry TWS sluchátek jde o špičkový výsledek. Díky certifikaci Hi-Res si sluchátka užijí i ti, kteří neposlouchají hudbu jen skrze YouTube nebo Spotify, ale naopak používají Tidal či vlastní sbírku hudby v nejvyšší možné kvalitě. Skvěle budou znít, ať už u vás převažuje rock, rap, pop či jiné žánry.

Co se týká hovorů, oceníte sadu hned čtyř mikrofonů, přičemž jeden z nich je s reverzním kostním vedením. Ve spojení s ANC, které dokáže eliminovat rychlost větru až 10 m/s, jsou hovory příkladně čisté a kvalitní i při ne zcela ideálních podmínkách.

Líbilo se nám špičkový přednes

výrazné basy

kvalitní hovory

Výdrž baterie: dostatečná

Plně nabitá sluchátka spolu s nabíjecím pouzdrem zajistí celkovou výdrž až 33 hodin přehrávání, přičemž tato hodnota je opravdu maximální. Záleží totiž na tom, zda využíváte ANC a jaký kodek pro přenos je využíván. Pokud bude aktivní kodek L2HC/LDAC, výdrž se zkrátí na 30 hodin bez ANC, případně 22 hodin s ANC. Na jedno nabití zvládnou sluchátka 6,5 hodiny bez ANC a 4,5 hodiny s ANC při použití kodeku L2HC/LDAC, respektive 7/5 hodin s kodekem AAC.

Nabíjení kabelem trvá přibližně hodinu, přičemž samotná sluchátka se nabijí za 40 minut. Alternativně můžete využít bezdrátového nabíjení na Qi podložce s výkonem 5 W, což ovšem trvá déle – konkrétně 2,5 hodiny.

Líbilo se nám rychlé drátové nabíjení

nechybí bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám s ANC se výdrž výrazně zkracuje

Zhodnocení

Po přečtení recenze vás zřejmě nepřekvapí, že jsem si sluchátka oblíbil – a rád vám řeknu proč. Sám jsem uživatel iPhonu, takže by se nabízelo, abych používal AirPods. Bohužel mi ale AirPods Pro v uších nesedí a peckové AirPods se mi moc nelíbí. Sám již několik let používám stařičké Huawei FreeBuds 4, u kterých mi stále drží původní baterie. Často je střídám s Huawei FreeClip, která mám rád primárně venku, protože mi neblokují okolní ruchy, například zvuky tramvaje či aut. FreeBuds Pro 4 do své sbírky rád časem zařadím také, protože hrají naprosto fantasticky a v uších mi drží skvěle, i přestože špunty moc nemusím. Oceňuji, že Huawei přidal do balení i pěnové koncovky, které jsou ještě o kus pohodlnější než ty silikonové.

Ve své podstatě mi nevadí ani cena na hranici 5 tisíc korun. Za tyto peníze totiž dostanete luxusně zpracovaná sluchátka (se zeleným odstínem se Huawei skvěle trefil do mého vkusu), která vás nezklamou ani v případě, že patříte mezi náročnější posluchače. Za mě tedy jednoznačně palec nahoru.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz