Huawei FreeClip jsou inovativní bezdrátová sluchátka ve tvaru písmena C

Fotografie: Huawei

Myslíte si, že všechna bezdrátová sluchátka jsou vlastně stejná a lze rozlišovat jen pecky a špunty? Z omylu vás vyvede nový model Huawei FreeClip, na kterém se čínský výrobce snaží demonstrovat designový směr C-bridge společně s technologií Clip. Výsledkem je tvar samotného sluchátka připomínající fazoli, přičemž povrch příjemně klouže a umožňuje pohodlné usazení do údajně jakéhokoliv tvaru zvukovodu. Obávat se nemusíte o to, že by snad sluchátka vypadla z ucha. Proč? Spojení C-bridge totiž disponuje napojením samotného sluchátka pomocí mostu ve tvaru písmena C za ucho. Napomáhající adaptivní senzor navíc automaticky reguluje sevření kolem ušní chrupavky tak, aby ergonomie nošení neutrpěla ani po celém dni nošení.

Za zmínku stojí rovněž technologie Smart Wear Detection, díky které už nemusíte řešit, do jakého ucha sluchátko vkládáte. Obě totiž mohou zamířit do levého i pravého. Obávat se údajně netřeba ani o zvuk, který má být dostatečně kvalitní i hutný. Netřeba však dodávat, že FreeClip míří primárně na uživatele, kteří například celý den potřebují mít sluchátko jen v jednom uchu, například pro potřeby častých hovorů. Propojit lze navíc snadno rovnou dvě zařízení, například notebook a telefon.

Sluchátka se však kromě vnitřních prostor hodí i na venkovní aktivity, případně sportování. Chlubí se například i zvýšenou odolností IP54. Výdrž se pohybuje kolem 8 hodin přehrávání, případně 36 hodin včetně dobíjecího pouzdra.

V tuto chvíli si bezdrátová sluchátka Huawei FreeClip si na českém trhu můžete předobjednat za 4 999 Kč. Pokud to stihnete do 2. ledna 2024, získáte jako dárek chytrý náramek Huawei Band 8. V případě, že si vyberete černou verzi, očekávejte ji nejdříve 5. ledna. Méně tradiční fialová barevná varianta vám dorazí nejdříve 18. ledna.