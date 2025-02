Huawei FreeBuds Pro 4 v redakci: kvalita, kterou si zasloužíte

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Právě dnes začal Huawei prodávat svá nová TWS sluchátka s označením FreeBuds Pro 4. Huawei je v Číně představil už v listopadu loňského roku, v prosinci pak oznámil, že se v roce 2025 dostanou i na tuzemský trh – což se také stalo.

Huawei FreeBuds Pro 4 navazují na úspěšný model Huawei FreeBuds Pro 3, který jsme otestovali i u nás v redakci. Už tato generace si vysloužila naše doporučení, a proto jsme od nové generace očekávali, že vylepší těch pár malých nedokonalostí, které původní model měl. Zda se to povedlo, odhalí už naše první dojmy.

Exkluzivní design

Sluchátka testuji poměrně často, a kdo mě zná, ví, že preferuji pecky namísto špuntů. To však neznamená, že mi špunty nevyhovují – jen rozhodně nemám tak univerzální ucho, aby mi sedly každé. S Huawei naštěstí tyto problémy nemám a i špuntová sluchátka mi sedí velmi dobře. Huawei se s modelem FreeBuds Pro 4 rozhodl používání ještě více zpříjemnit a kromě klasických silikonových koncovek přibalil do základního balení i koncovky z paměťové pěny.

Díky nim je nošení ještě pohodlnější, protože se pěna dynamicky přizpůsobí tvaru vašeho ucha. Pro zachování dokonalé hygieny je však nutné počítat s častější obměnou. Oceňuji, že Huawei tyto koncovky přibalil do základního balení – uživatel si může vyzkoušet, zda mu toto řešení vyhovuje více, a pokud ano, může si náhradní sadu pořídit už s menšími obavami.

Huawei u sluchátek FreeBuds Pro 4 zachoval prémiové provedení – jde o špunty s krátkou nožkou, na které se nachází tlakový senzor sloužící k ovládání. Ovládání je intuitivní a pohodlné, senzory reagují svižně a bezchybně. Nechybí ani základní ovládání pohybem hlavy – pokud chcete přijmout hovor, stačí hlavou pohnout nahoru a dolů, pokud chcete hovor odmítnout, stačí hlavou udělat pohyb zprava doleva.

Osobně jsem nadšený z barevných variant – sluchátka si můžete pořídit v černé, bílé nebo zelené (odstín, který připomíná můj oblíbený odstín Sage Green). Každá barevná varianta se prolíná jak do barvy sluchátek, tak i do barvy pouzdra. Velmi se mi zamlouvají i zlaté detaily, které Huawei použil na lem a kloub nabíjecího pouzdra i lem sluchátek. Potěší také matné provedení nabíjecího pouzdra. Co se týká odolnosti, Huawei zachoval odolnost dle certifikace IP54 – není to žádný zázrak, ale alespoň něco. Sluchátko je poměrně lehké, váží 5,8 gramů, nabíjecí pouzdro je mezigeneračně o dva gramy těžší a váží přibližně 47 gramů.

Huawei se sluchátky FreeBuds Pro 4 vzdává hold strunným nástrojům, což podporuje laserově gravírovaná nožka sluchátka a písmeno „H“, které připomíná houslový klíč. Na zadní straně nabíjecího pouzdra se nachází keramický dekor v podobě plošky, který prochází 72hodinovým procesem spékání při teplotě 1 480 °C. Nejde jen o elegantní prvek, ale také o prvek, který zpevňuje konstrukci nabíjecího pouzdra.

Dlouhý a kvalitní poslech

Plně nabitá sluchátka s plně nabitým pouzdrem zajistí celkovou výdrž až 33 hodin (kodek AAC), což je o něco více než u původní generace. Nechybí možnost bezdrátového nabíjení na Qi podložce, které zabere asi 2,5 hodiny – nabíjení kabelem je rychlejší a trvá přibližně hodinu, přičemž sluchátka v pouzdru se nabijí za 40 minut. Pro kvalitní poslech byl nasazen 11mm dynamický ovladač + ovladač s planární membránou, čistý zvuk hovorů zajišťuje algoritmus DNN + 3 mikrofony + 1 VPU (s reverzním kostním vedením). Samozřejmostí je podpora ANC, včetně dynamického režimu, který přizpůsobuje intenzitu potlačení hluku podle okolních ruchů. Sluchátka podporují moderní formáty, konkrétně AAC, SBC, LDAC a dokonce i L2HC4.0 (ve spojení se smartphony Huawei). Nechybí ani certifikace Hi-Res a s modely Pura 70 Ultra/Pura 70 Pro je k dispozici i bezdrátové bezztrátové připojení s datovým tokem 1,5 Mbit/s.

Zmínili jsme ANC, u kterého se na chvíli zastavíme. ANC dokáže eliminovat vítr o rychlosti do 10 m/s a funguje v prostředích s hladinou hluku do 100 dB. To neznamená, že sluchátka dokážou úplně potlačit takto hlasité okolní zvuky, ale do této hodnoty je ANC schopno efektivně pracovat a částečně hluk omezit.

Sluchátka jsou samozřejmě kompatibilní jak s Androidem, tak s iOS. Nechybí nastavitelný ekvalizér s prémiovými přednastavenými režimy „Balanced“ a „Classical“.

Za kolik?

Sluchátka vyjdou v obchodě Huawei na 4 999 Kč, přičemž zdarma získáte Huawei FreeBuds SE 2 jako dárek. Navíc dostanete i 12měsíční ochranu proti ztrátě HUAWEI Loss Care. To znamená, že pokud se vám během prvních 12 měsíců od nákupu jedno sluchátko poškodí nebo jej ztratíte, zaplatíte maximálně poloviční cenu za nové – konkrétně v případě FreeBuds Pro 4 jde o 1 139 Kč (namísto 2 999 Kč). Huawei ve svém e-shopu doprodává i FreeBuds Pro 3 za cenu 3 999 Kč.