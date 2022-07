Pokročilé aktivní potlačení hluku, podpora bezdrátového nabíjení, zvýšená odolnost i parádní přednes? To vše slibují nová sluchátka FreeBuds Pro 2, která byla před pár týdny představena v Istanbulu. Povede se jim obstát mezi konkurencí?

Řada sluchátek FreeBuds se v minulosti proslavila kvalitním zvukovým projevem, ale také povedeným vzhledem či spolehlivým ANC. Jak se osvědčila nejnovější FreeBuds Pro 2?

Technické parametry Huawei FreeBuds Pro 2

Hmotnost (pouzdra/sluchátka) 52 g/6,1 g Barevná provedení modrá, stříbrná, bílá Připojení Bluetooth 5.2 Kodeky LDAC, SBC, AAC Délka poslechu (dle výrobce) až 6,5 hodin hudebního poslechu bez ANC, až 4 hodiny poslechu s ANC, celkem až 30, respektive 18 hodin Zvýšená odolnost IP 54 Obsah balení sluchátka, USB-C/USB-A nabíjecí kabel, příručka pro rychlý start a silikonové náušníky několika velikostí Výrobcem doporučená cena 4 999 Kč

Konstrukční zpracování: hodí se do každé společnosti

Huawei FreeBuds Pro 2 jsou sluchátka špuntové konstrukce s kratší nožičkou a lesklou povrchovou úpravou, samotné pouzdro je pak pro změnu matné. Navzdory lesklé povrchové úpravě samotných sluchátek, z níž jsem měl ze začátku trochu obavy, však mohu po delším používání uvést, že na těle sluchátek otisky viditelné nejsou. Nožička je přitom dlouhá tak akorát, aby zbytečně „nečouhala“ z uší, přitom však usnadní nasazení/vyndání sluchátek z uší.

Samotný tvar sluchátek mi rovněž vyhovuje a i díky němu FreeBuds Pro 2 dokáží dobře utěsnit zvukovod, přitom však zůstávají sluchátka pohodlná i při delším poslechu. Pouzdro je pak stejně jako sluchátka velmi decentní, působí prémiovým dojmem a neuděláte s ním ostudu ani na důležité pracovní schůzce. Kromě dvojice diod, které slouží především jako ukazatel stavu nabití sluchátek a pouzdra jako takového, najdeme na těle rovněž USB-C a také lesklou obdélníkovou plochu s logem Huawei a Devialet. Pant pouzdra má příjemnou tuhost a zavření doprovází jemné cvaknutí. Samotná sluchátka pak v pouzdru přidržují magnety, takže nevypadnou, ani kdybyste pouzdro obrátili vzhůru nohama. Nakonec zmíním zvýšenou odolnost IP54, která přijde vhod pokud hodláte s FreeBuds Pro 2 sportovat nebo při procházce v deštivém počasí.

Líbilo se nám povedený vzhled

velmi pohodlná

zvýšená odolnost IP54

Zvuk: super a skvělé ANC

Huawei již v minulosti představil několik skvěle hrajících sluchátek a FreeBuds Pro 2 v tomto ohledu nejsou žádnou výjimkou. Čínský výrobce dokonce na zvukovém podání spolupracoval s francouzskou společností Devialet s bohatými zkušenostmi v oblasti zesilovačů a reproduktorů. A výsledek? FreeBuds Pro 2 jsou nejenže nejlépe hrající sluchátka Huawei doposud, ale hravě předčí i mnohé konkurenty ve stejné cenové hladině. Osobně jsem si velmi rychle navykl na neskutečně prokreslený zvuk, kdy žádný instrument, ať už zrovna posloucháte rock, vážnou hudbu, jazz nebo cokoliv jiného, nezapadne do pozadí. Přednesu přitom neschází basy (výrazné tak akorát), křišťálově čisté výšky, jakkoliv to zní jako klišé, či pěkně oddělené středy. Ani při nejvyšší hlasitosti navíc zvuk nepůsobí nijak zastřeně. Pro co nejkvalitnější poslech neschází podpora kodeku LDAC, kdy si je možné v kombinaci se streamovací službou, jako je Tidal, užít opravdu kvalitní poslech, případně sáhnout po vlastních souborech ve vysoké kvalitě.

Další velkou předností těchto sluchátek je aktivní potlačení hluku, které funguje skvěle a dokáže odizolovat většinu ruchů střední a nižší frekvence. Sluchátka jsem s ANC testoval v autobusu, letadle, na ulici ve městě i doma a mohu potvrdit, že je ANC velmi spolehlivé a snad až na hlasité zvuky o vysokých frekvencích (s čímž mají problémy všechna sluchátka s ANC) si poradí s čímkoliv. Stejně tak mohu pochválit velmi kvalitní přenos audia v průběhu telefonních hovorů, a to díky soustavě čtyř mikrofonů na každém sluchátku. ANC může mimochodem fungovat také inteligentně, tj. samo upravovat potlačení hluku, avšak pouze se zařízeními vybavenými rozhraním EMUI 12 nebo novějším.

Líbilo se nám špičkový zvuk

vysoce kvalitní přenos hovorů

podpora kodeku LDAC

skvělé aktivní potlačení hluku

povedená aplikace

Funkce a ovládání: rychle si zvyknete

Ovládání sluchátek obstarávají senzory na nožičkách, které stačí stisknout nebo po nich přejet prstem, čímž můžete regulovat hlasitost. Jedná se o podobný systém jako u AirPods Pro, který fungoval spolehlivě a neměl jsem k němu výtek. Při vytažení sluchátek z uší rovněž dojde k automatickému pozastavení přehrávání, trochu mi scházela snad jen návyková funkce z vyšších řad sluchátek Sony, kdy dojde k automatickému pozastavení přehrávání, když promluvíte.

Sluchátka mají rovněž celou řadu chytrých funkcí, které jsou však svázané s produkty Huawei, případně softwarem PC Manager. Takto je následně možné rychle přepínat mezi zdrojem zvuku nebo využít rychlé párování. Nastavení přitom zajišťuje aplikace AI Life, kterou jsem používal nainstalovanou ve smartphonu jiného výrobce a stále mohl pozorovat úroveň nabití, využívat duálního připojení, vybírat mezi režimem potlačení hluku či zvýrazněním zvuků v okolí nebo si aktivovat zřetelnější basy. Chválím také za možnost upravit si částečně ovládání sluchátek. Konkrétně ke stisknutí a podržení levého/pravého tlačítka lze nadefinovat některou funkci.

Líbilo se nám možnost duálního propojení

komfortní ovládání

konfigurace ovládání sluchátek

Nelíbilo se nám hodila by se funkce automatického pozastavení hudby, když uživatel promluví

Výdrž baterie: nezklamou vás

Huawei FreeBuds Pro 2 jsem připojil na nabíječku zpravidla jednou týdně, přestože nebyla plně vybitá. Nosil jsem je přitom často na delší procházky se psem, kdy jsem poslouchal podcasty s aktivovaným ANC, výdrž je tedy podle mě zcela dostačující. Pokud by vám nevyhovovalo nabíjení kabelem skrze USB-C, stačí sluchátka položit na Qi bezdrátovou nabíječku, kde doplňují energii maximálním výkonem 2 W.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

podpora bezdrátového nabíjení

Zhodnocení

Huawei FreeBuds Pro 2 snadno osloví i náročné zákazníky špičkovou kvalitou reprodukce, velmi schopným ANC, ale také povedeným designem, podporou bezdrátového nabíjení či pokročilými funkcemi. Sluchátka navíc velmi dobře sedí v uších a jsou ideální i pro delší poslech. Jediné, co mi tak schází, je schopnost automaticky zastavit přehrávání ve chvíli, kdy promluvím. Jedná se však pouze o malou výtku, která pravděpodobně nebude většinu uživatelů vůbec trápit.

Konkurence

Konkurentem FreeBuds Pro 2 jsou z hlediska kvality zvuku i ANC sluchátka Sony WF-1000XM4. Ta také disponují funkcí „Speak-to-Chat“, jsou však také o něco dražší.

Mmohou zaujmout i Samsung Galaxy Buds Pro s odolností IPX7 a též podporou bezdrátového nabíjení.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz