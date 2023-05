Nová mostová sluchátka Fairbuds hrají na environmentální notu, opravíte si je sami

Nizozemská společnost Fairphone je průkopníkem v oblasti moderních opravitelných smartphonů a kromě environmentálního přístupu se vyznačuje také etickým zacházením se zaměstnanci ve výrobě, jež jsou adekvátně odměňování za svou práci. Nyní do svého portfolia přidala i sluchátka Fairbuds XL mostové konstrukce, která si v případě potřeby klidně opravíte sami v pohodlí domova.

Meet the new FAIRBUDS XL 🎧: premium, modular headphones, made with fair & recycled materials, easily repairable, and climate conscious. They've got big sound and even bigger impact! 🌎🎵



