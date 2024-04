Fairphone se chystá na mohutnou expanzi. Dočkáme se ho i v ČR?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Fairphone, jenž se soustředí na modularitu, opravitelnost a udržitelnost, má nového šéfa, kterým se stal Holanďan Reinier Hendriks, jenž dříve působil ve vysokých pozicích například ve Vodafonu či KPN (nizozemská telekomunikační společnost). Při té příležitosti se objevil jeho rozhovor s předním německým ekonomickým deníkem Handelsblatt. Díky tomu jsme se dozvěděli spoustu novinek – například to, že značka hodlá expandovat na dalších 23 trhů.

Fairphone přitom doposud působil zejména v domácím Nizozemsku a Německu, přičemž právě u našich západních sousedů loni prodal nejvíce telefonů z celkových plánovaných 235 tisíc prodejů. Podle Hendrikse je už značka připravena na vstup do Rakouska a Švýcarska a hledá partnera pro Velkou Británii. O dalších trzích prozatím zmínka nepadla, takže musíme počkat, zda se dočkáme i v České republice a na Slovensku.

Fairphone 5 je snadno opravitelný a vydrží vám roky

Nový šéf značky v rozhovoru také uvedl, že se firma chce nyní zaměřit na segment do cca 400 eur, tedy vyrábět podstatně dostupnější mobily, než je Fairphone 5, jenž jsme měli tu čest vyzkoušet i u nás v redakci. Jak dodává gsmarena.com, Fairphone chce výrazného snížení nákladů, a tím pádem i koncové ceny, docílit užší spoluprací s Qualcommem a Googlem. „Tento byznys je o velikosti, o nákladech, o inovacích,“ uzavřel Hendriks pro Handelsblatt.

Jaká je filozofie Fairphonu?

Celá filozofie firmy je založena na tzv. udržitelnosti. To začíná už výběrem surovin, které například nesmějí pocházet z oblastí, kde jejich těžba zbytečně poškozuje životní prostředí. Pro uživatele je pak důležitější, že by jim telefon měl vydržet co nejdéle. Toho má být dosaženo snadnou opravitelností a velmi dlouhou dobou, po kterou mobil dostává aktualizace (například nejnovější Fairphone 5 má slíbených 10 let aktualizací). Společnost se tak snaží oslovit ekologicky smýšlející zákazníky, kterým vadí plýtvání v podobě neustálého pořizování nových přístrojů z důvodů morálního zastarávání nebo nemožnosti levných oprav.