Průkopnický Fairphone představil sluchátka, na kterých si opravíte první poslední

Fotografie: Fairphone

Často skloňovaná opravitelnost, tedy i to, jak environmentální daný produkt je, hraje důležitou roli takřka u každého nového výrobku. Některé značky přitom na tomto aspektu vyloženě staví, třeba nizozemský Fairphone, který nás již pěknou řádku let zásobuje netuctovými smartphony a další elektronikou. Do svého portfolia nyní přidal bezdrátová sluchátka, jejichž typickou slabinou je po několika letech používání zpravidla již výrazně slabší výdrž na nabití. Se sluchátky Fairbuds vás toto každopádně nemusí trápit, neboť si na nich bez pomoci servisů snadno vyměníte téměř vše.

Fairphone nastoluje nové pořádky

Na rozdíl od běžných sluchátek, která lze ve většině případech, dojde-li k jejich poškození či opotřebení (zejména baterie), pouze vyhodit (v lepším případě zrecyklovat), jsou Fairbuds kompletně opravitelná. Výrobce konkrétně garantuje snadnou výměnu 7 klíčových částí: baterie ve sluchátkách, silikonových náušníků, silikonového kroužku, víka od pouzdra, „základny“ od pouzdra, baterie v pouzdru a taká celého sluchátka (části, které se dávají do uší)

Díky této garanci tak mohou Fairbuds nabídnout téměř neomezenou životnost, která bude limitována pouze délkou dostupnosti náhradních dílů. Jak již bylo zmíněno, problém nebude představovat ani případná ztráta třeba jen jednoho sluchátka, které lze nahradit jiným. Vysokou odolnost pak výrobce garantuje i tím, že nabízí tříletou záruku, která je rovněž nadstandardní.

Multipoint propojení a dlouhá výdrž

Po stránce hardwarových specifikací, respektive zvuku, vsadil výrobce na 11mm titanové měniče a tři mikrofony na každé sluchátko. Dle moderních trendů neschází ani aktivní potlačení hluku, Bluetooth 5.3 či podpora multipointu, tedy možnosti mít sluchátka najednou připojena k dvěma zdrojům zvuku, mezi nimiž umí inteligentně přepínat.

Odolnost má zajišťovat standard IP54, který si poradí s deštěm i potem v rámci sportovních aktivit. Co se výdrže týče, slibuje výrobce až 5 hodin poslechu s aktivovaným ANC a celkem 26 hodin poslechu se zohledněním několika nabití z pouzdra.

Sluchátka s doporučenou cenou 149 eur, tedy v přepočtu přibližně 3 800 Kč, můžete objednat na oficiálním e-shopu výrobce fairphone.com v černém a bílém provedení.