Fairphone 5 dostal levnější variantu, kde se na environmentálním telefonu šetřilo?

Nizozemská značka Fairphone, jež se soustředí na modularitu, opravitelnost a udržitelnost, oznámila představení zatím vůbec nejlevnější verze telefonu Fairphone 5, jenž jsme měli tu čest vyzkoušet i u nás v redakci.

Fairphone 5 je nově dostupný v nižší paměťové verzi s 6 GB RAM a 128 GB interní paměti, a to ve ve dvou barvách: mechově zelené a matně černé. Cena přitom začíná na 549 eurech (cca 13 750 Kč), což je o 24 % méně, než stála při uvedení na trh původní verze 8 + 256 GB. Ostatní specifikace se pak již neliší.

Miquel Ballester, spoluzakladatel společnosti Fairphone, k tomu uvedl: „Jsme velmi rádi, že můžeme pokračovat v rozšiřování naší zákaznické základny. S touto novou verzí modelu Fairphone 5 chceme zpřístupnit telefon ještě většímu počtu lidí a opět dokázat celému odvětví, že existuje trh s udržitelnou elektronikou. Naši zákazníci si mohou nový Fairphone 5 bez obav koupit s vědomím, že nejde jen o vysoce kvalitní zařízení, které vydrží roky, s Androidem 14 a prémiovým trojitým 50Mpx kamerovým systémem, ale že má také nejnižší stopu CO 2 v oboru.

You asked, we delivered: Introducing the Fairphone 5 Community Edition in moss green. And with 6GB RAM and 128GB of storage, this version is also our most affordable yet at just €549. Check it out on our website! https://t.co/MrKWjWk4vv pic.twitter.com/sosdFGIk8A