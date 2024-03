Fotí nový Nothing Phone (2a) nejlépe ve své třídě? Posuďte sami

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nothing Phone (2a) je svěžím závanem v segmentu dostupných smartphonů s cenou do 10 tisíc korun. Pomineme-li estetickou stránku, kdy záda s Glyphem budete buďto milovat, nebo nenávidět, „zbývá“ velká 5 000mAh baterie s podporou 45W nabíjení, 6,7" AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a tenkými rámečky či výkonný a energeticky efektivní 4nm čipset MediaTek Dimensity 7200 Pro. Jak je na tom novinka z hlediska kvality fotografií a videa? To můžete posoudit na přiložených snímcích s možností si prohlédnout i podrobné specifikace použitých snímačů.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Clona f/1.9 f/2.2 f/2.2 Označení snímače Samsung ISOCELL GN9 Samsung ISOCELL JN1 Sony IMX615 Velikost snímače 1/1,56" 1/2,76" 1/2,74" Velikost pixelů 1,0µm 0,64µm 0,8µm Ohnisková vzdálenost (rozsah) ? mm 114° ? mm Typ ostření PDAF fixní fixní Optická stabilizace ano ne ne

Níže si můžete prohlédnout řadu snímků pořízených v různých světelných podmínkách, které neprošly žádnou dodatečnou úpravou. Většina snímků byla zachycena s nejnovější verzí Nothing OS s označením 2.5.3.

Denní snímky

Noční snímky + umělé osvětlení v interiéru

Nothing Phone 2a 4K 30 FPS den

Nothing Phone 2a 4K 30 FPS

Nothing Phone 2a Full HD 30 FPS