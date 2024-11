Na Geekbenchi se objevuje Nothing Phone (3). Půjde o výkonný mobil?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Očekávaný Nothing Phone (3) se zřejmě o něco přiblížil svému oficiálnímu představení. Skrze benchmark Geekbench prosákly první informace o výbavě modelu s kódovým označením A059, což by měl být právě Phone (3). Dle popisu výkonu jednotlivých jader procesoru se zdá, že by novinka měla být osazena procesorem Snapdragon 7s Gen 3 od Qualcommu.

Zařízení zachycené benchmarkem mělo dále 8 GB operační paměť a v jednojádrovém testu dosáhlo výsledku 1 149 bodů, ve vícejádrovém testu pak 2 813 bodů. Nepřekvapí také nasazení současného Androidu 15 od Googlu. Z další výbavy se spekuluje už jen o displeji s úhlopříčkou 6,5", který má být typu OLED.

Cenově by se měl Nothing Phone (3) pohybovat údajně kolem 600 dolarů, což je v přepočtu zhruba 17 tisíc korun s daní. Nejde o nijak nízkou cenu, zejména v kontrastu s tím, že se možná později dočkáme ještě vylepšené verze v podobě Nothing Phonu (3) Pro.