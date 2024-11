Nothing zná Black Friday. Zlevnil mobily i sluchátka

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Podzimní slevy jsou často pojímány jako značně prodloužený černý pátek neboli Black Friday. Letos se k těmto akcím připojuje také výrobce Nothing, a slevy se tak dotkly mnoha jeho produktů, které můžete oficiálně pořídit na českém trhu.

Již nyní můžete ve slevě pořídit oba letošní smartphony. Konkrétně jde o Nothing Phone (2a), který ve 128GB verzi vyjde na 6 799 Kč, zatímco běžná cena je 7 999 Kč. Sleva nechybí ani u lépe vybavené varianty s 12GB RAM a 256GB úložištěm – ta vyjde na 7 799 Kč oproti obvyklým 8 999 Kč. Pokud chcete tuto akci využít, máte podle výrobce čas až do 2. prosince 2024.

Nothing Phone (2a) 128+8 GB Nothing Phone (2a) 256+12 GB Nothing Phone (2a) Plus Nothing Ear Nothing Ear (a) typ zařízení mobil mobil mobil sluchátka sluchátka akční cena 6 799 Kč 7 799 Kč 10 499 Kč 2 999 Kč 1 759 Kč běžná cena 7 999 Kč 8 999 Kč 11 399 Kč 3 799 Kč 2 599 Kč výše slevy 1 300 Kč 1 200 Kč 900 Kč 800 Kč 840 Kč platnost akce do 2. 12. 2024 do 2. 12. 2024 do 6. 1. 2025 do 6. 1. 2025 do 6. 1. 2025

Téměř tisícovku lze ušetřit i při nákupu mobilu Nothing Phone (2a) Plus, který vyjde na 10 499 Kč oproti běžné ceně 11 399 Kč. Výrobce nezapomněl ani na sluchátka, u kterých rovněž upravil ceny směrem dolů. Sluchátka Ear pořídíte místo běžných 3 799 Kč za 2 999 Kč, a cenově dostupnější model Ear (a) lze sehnat již za 1 759 Kč namísto běžných 2 599 Kč. Tato sada slev je nyní rovněž v platnosti a bude trvat až do 6. ledna 2025.