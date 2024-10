Telefon, nebo světluška? Podívejte se na speciální edici Nothing Phonu (2a)

Fotografie: Nothing

Společnost Nothing je známá především pro svůj uhrančivý design, ačkoliv má co nabídnout také v oblasti výkonu, softwarové optimalizace či fotovýbavy, pokud mluvíme o smartphonech. Dále se zabývá také výrobou sluchátek a dalšího příslušenství. Zároveň klade velký důraz na komunitu, která se kolem značky Nothing vytvořila. Proto představila projekt Community Edition, jehož cílem je spoluvytvářet hardware, software a obsah společně s komunitou. Výsledkem je speciální edice Nothing Phonu (2a) Plus, který má připomínat světlušku.

Fáze 1 - Návrh hardwaru

Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki spolupracovali s designovým ředitelem Nothing Adamem Batesem a CMF designérkou Lucy Birleyovou a experimentovali s různými materiály a barvami, aby uvedli svůj koncept „Fosforescence“ v život a zároveň zachovali základní identitu zařízení Nothing.

Pomocí zeleně zbarvených fosforeskujících povrchových materiálů vyzařují prvky zadní strany telefonu v tmavém prostředí jemnou záři. Tato funkce je čistě analogová, nevyžaduje žádný zdroj energie a vydrží svítit několik hodin, než postupně slábne, dokud se znova nenabije na denním světle.

Fáze 2 - Návrh tapety

V návaznosti na návrh hardwaru použil Andrés Mateos kombinaci nástrojů AI a digitálního designu k vytvoření „Connected Collection“. Původně měl Andrés za úkol vyvinout čtyři tapety, ale spolu s ředitelem softwarového designu společnosti Nothing Mladenem M. Hoyssem a softwarovým designérem Kenem Giangem se rozhodli rozšířit konečnou kolekci rovnou na šest tapet.

Fáze 3 – Návrh prodejního balení

Ian Henry Simmonds reinterpretoval design prodejního balení Nothing svým konceptem „Méně je více“ – graficky odvážným, ale velmi jednoduchým makro ořezem. Výsledný prodejní obal obsahuje reflexní prvky, které v tmavém prostředí svítí a doplňují tak vítězný design hardwaru.

Fáze 4 - Marketingová kampaň

Sonya Palma spojila všechny prvky dohromady svým intimním a silným konceptem kampaně „Najdi své světlo. Zachyť své světlo“. Tato kampaň připomíná úplně první uvedení produktu Nothing na trh, kde byl středobodem kampaně „čistý instinkt“. Obě kampaně odkazují na myšlenku, že všichni mají vnitřní sílu, kterou stojí za to prozkoumat. Sonya spolupracovala s kreativním týmem Nothing na vývoji sady propagačních materiálů, včetně filmové kampaně a dalších digitálních nástrojů, které podpořily uvedení produktu na trh.

Cena a dostupnost

Telefon z projektu Community Edition je dostupný na všech trzích a byl vyvinut na základě Phone (2a) Plus (s výjimkou Phone (2a) v Japonsku). Nothing vyrobí pouze 1 000 kusů Phone (2a) Plus Community Edition. Telefon bude možné předobjednat od 12. listopadu na nothing.tech za cenu 449 eur, což by mělo být podle přepočtu Nothing 11 614 Kč. Nothing Store Soho v Londýně bude jedním z prvních míst na světě, kde bude telefon skladem a bude možné ho zakoupit 16. listopadu od 12:00 hodin.