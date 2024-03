Nothing něco plánuje na 20. března. Čím myslíte, že nás překvapí?

Fotografie: Nothing

Server phonearena.com upozornil na příspěvek Nothingu, který láká na 20. března. Ve videu, které si můžete prohlédnout níže, lze zahlédnout zakladatele značky Carla Peie společně se zaměstnankyní firmy Nothing.

Video je rozhovorem právě mezi Peiem a jeho zaměstnankyní. Zajímavé na něm je, že diskutují o tom, proč „to“ ještě jiné společnost neudělaly dříve. Když video skončí, je vidět datum 20. března.

Looks like they’re finally gonna launch Nothing Undies pic.twitter.com/CAZnx3JajA — sid (@immasiddtweets) March 18, 2024

Fanoušci značky začali okamžitě spekulovat, o co by mohlo jít. Bude to Nothing Phone (3)? Pravděpodobně ne. Fanoušci dále spekulují o nějaké aktualizaci, která by mohla přinést originální funkci, jiní zase o nových sluchátkách či o spodním prádle s LED notifikačním systémem Glyph, jenž je typický pro telefony výrobce viz například nedávno uvedený Nothing Phone (2a). Co myslíte, že značka představí? Podělte se s námi o váš názor v diskuzi pod článkem.