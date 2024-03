Jaký je Nothing Phone (2a) po prvních dnech?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Nothing se tentokrát rozhodla zacílit na zákazníky, kteří do nového smartphonu nehodlají investovat horentní, ale ani obecně vyšší částky, představila tedy skutečně cenově dostupný mobil. Za 8 tisíc korun jde o jeden z designově nejzajímavějších kousků na trhu, který má navíc několik skrytých es v rukávu. Jaké jsou naše dojmy po pár dnech jeho používání?

Nothing Phone (2a) méně září, ale stejně nás nadchnul – první dojmy

Nothing Phone (2a) rozhodně není průměrným smartphonem, což je zřejmé už jen při pohledu na záda. Ať už máte na design zad názor jakýkoliv, nelze výrobci upřít originalitu a snahu přijít s něčím neotřelým, i když je minulost protkána mobily, které na sobě měly diody a uměly je různým způsobem využívat. Pomocí tzv. Glyphu se navíc snaží nabídnout uživatelům alternativní notifikační systém, kdy lze být skrze trojici LED pásků upozorňován na příchozí hovor, odpočítávání v rámci časovače, ale třeba také na příjezd řidiče v rámci aplikace Uber či nadcházející událost v Google kalendáři. Možností je hned několik, avšak například blikání do rytmu hrající hudby působí zvláštně (snad až dětinsky) a zřejmě jej vyzkoušíte pouze jednou. Výrobce by rovněž mohl vzít v potaz, že v případě, kdy je smartphone připojený k vozu v rámci Android Auto, může být (zejména v noci) blikání do rytmu přehrávané hudby skutečně rušivé a mohl by jej automaticky deaktivovat.

Další vlastností, kterou je možné i po pár dnech používání částečně kritizovat, je nasazení plastových zad. V rámci cenové úspory je tento krok pochopitelný, přesto se domníváme, že by si Nothing Phone (2a) zasloužil záda skleněná, která by si rozhodně lépe poradila s případnými oděrkami, ačkoliv by samozřejmě hrozilo vyšší riziko prasknutí v případě pádu. Plastová záda Nothing Phonu (2a), přestože jsme s telefonem zacházeli velmi opatrně, totiž nesou již po pár dnech menší známky používání. To je na transparentním povrchu, který doslova láká k podrobnému zkoumání vzhledem k netradičnímu vzoru a zmíněným LED páskům, poměrně snadno viditelné. Pochválit naopak můžeme solidní haptickou odezvu i slot pro dvě nanoSIM, avšak bez podpory paměťových karet či eSIM. Telefon se navzdory svým ne zcela malým rozměrům příjemně drží a v ruce neklouže. Velmi rychle si lze zvyknout i na rozložení tlačítek, i pokud jste zvyklí na jejich tradiční umístění na pravém boku.

Za co lze Nothing pochválit, je displej. 10bitový 6,7" AMOLED panel je pěkně jemný, má zcela dostačující maximální jas i pro použití venku za slunečného dne, ovšem čím boduje především ve srovnání s Galaxy A35 a Galaxy A55, je tloušťka rámečků. Ta je totiž u tohoto (levnějšího) smartphonu o dost menší, i díky tomu může Nothing Phone (2a) alespoň na první pohled působit dražším dojmem, přestože třeba nedisponuje kovovými rámečky konstrukce jako Galaxy A55.