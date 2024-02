Nothing opět způsobil mnoho povyku pro „Nic“. V Barceloně ukázal chystané (2a)

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Nothing se prezentuje jako britský startup, ačkoliv v jejím čele stojí ostřílený matador Carl Pei, kterého můžete znát jako spoluzakladatele OnePlus. Prvotinou společnosti Nothing byla designová sluchátka, která získala dostatečný ohlas, aby Nothing představil nové modely, vlastní rýžové pivo či již dva smartphony. Nyní by se k nim měl v rámci následujících dní brzy přidat cenově dostupnější model Nothing (2a) a právě ten nám byl představen v rámci veletrhu MWC 2024.

Mnoho povyku pro „Nic“ za plexisklem

Nothing pořádalo svou akci mimo prostory výstaviště ve stylovém klubu, kde jsme sice nezahlédli Carla Peie, mohli jsme si zde však alespoň prohlédnout Nothing Phone (2a). Ačkoliv se má novinka dočkat premiéry až 5. března, na internetu se objevilo již několik „úniků“ a sám výrobce ji s oblibou „teasuje“ na sociálních sítích a jinde. A právě sdílení na sociálních sítích bylo i účelem zmíněné akce, kde jsme mohli s velkou fanfárou spatřit Nothing Phone (2a), respektive především jeho zadní stranu. Na přiložených snímcích si můžete prohlédnout Glyph, tedy systém LED rozmístěných na zádech zařízení, který, jakkoliv designově zajímavý, nebyl prezentován v ideálních světelných podmínkách, navíc byl smartphone k prohlédnutí pouze za plexisklem stojánku.

Žádné pocity z používání vám tak nabídnout nemůžeme, designově to však novince sluší a líbí se nám vzhled zad, především netradiční umístění fotoaparátů. V rámci několika málo dalších postřehů si lze všimnout, že výrobce používá na zádech šrouby se závitem torx, což novince jistě neprospěje v benchmarcích jednoduchosti opravitelnosti, pokud se takových zúčastní.

Záda jsou zřejmě skleněná a na plochých rámečcích, které jsou evidentně plastové, neboť na nich nejsou žádné anténní předěly, zase můžeme spatřit netradičně rozmístěné ovládací prvky. Na pravém boku se jedná o vypínací tlačítko téměř uprostřed, na levém boku pak dvojici tlačítek pro regulaci hlasitosti. V tuto chvíli se jedná zřejmě o vše, co je možné na telefonu zhodnotit, lze snad jen dodat, že zmíněná fyzická tlačítka jsou v kontrastní černé barvě a na spodní straně najdeme slot pro SIM. Dle našich předpokladů bude slot bez podpory paměťových karet.