Nothing Phone (2a) dostává aktualizaci, která vylepšuje jeho fotoaparáty

Jak upozornila gsmarena.com, Nothing Phone (2a), jenž jsme pro vás už podrobně otestovali, dostává třetí aktualizaci softwaru během jediného měsíce. Tentokrát se konkrétně jedná o aktualizaci Nothing OS 2.5.5, která přichází s bezpečnostními záplatami platnými k dubnu 2024, vylepšeními fotoaparátu a opravami chyb.

Nothing OS 2.5.5 is now on Phone (2a).



Camera:

📸 Improved camera colour saturation.

👤 Optimised blur accuracy in Portrait Mode, as well as overall clarity.

⚡ Enhanced camera loading speed.



General improvements:

🛡️ Updated to April Security Patch.

🗣️ Optimised the Google… pic.twitter.com/A6TTB7iZXU