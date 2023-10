Nothing překvapil vlastní edicí speciálního rýžového piva

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nothing lze považovat za jednu z nejodvážnějších značek v segmentu smartphonů, které se navzdory obrovské konkurenci povedlo prorazit a na trhu má již svou druhou generaci Nothing Phonu. Velkou mírou se na jejím úspěchu podílí i bohaté marketingové aktivity, díky nimž se Nothing patřičně zviditelnil.

Jedná se o poutavý vizuál (jak již samotných produktů, tak nejrůznějších druhů reklam na soc. sítích a jinde), ale třeba také netradiční způsob uvedení nového smartphonu, který celý komentoval zakladatel značky, Carl Pei. A jelikož je výroba nových smartphonů a dalších produktů z kategorie wearables pořádná dřina, rozhodl se Nothing na Instagramu zveřejnit svou speciální edici piva. Jedná se konkrétně o nefiltrovaný rýžový ležák uvařený ve Walesu s 5,1% obsahem alkoholu. Dodejme, že se speciální edicí piva v minulosti přišla i Tesla.