Nothing Phone (2a) bude pohánět speciálně upravený čipset od MediaTeku

Společnost Nothing má již brzy představit nový model s označením Phone (2a). Jedním z diskutovaných prvků výbavy je čipset, ohledně kterého výrobce na svém oficiálním YouTube profilu zveřejnil poměrně zajímavé vyjádření. V přibližně 9minutovém videu můžeme zaslechnout mnoho informací o použitém čipsetu, kterým bude MediaTek Dimensity 7200 Pro, a také se dozvědět, proč padla volba právě na něj.

Výběr padl na MediaTek, ve hře byl i Snapdragon

Inženýři společnosti Nothing původně vybírali z několika možností, kde figurovaly hned dva čipsety od Qualcommu, který je podle jejich názoru minimálně ve Velké Británii, kde Nothing sídlí, známější a oblíbenější než MediaTek. Konkrétně se jednalo o Snapdragony 7s Gen 2 a 782 5G. Oba čipsety však byly podle jejich testů méně výkonné než zmíněný MediaTek Dimensity 7200 Pro. Důvodů, proč zvolili MediaTek, přitom existuje hned několik.

Jedním z nich je výrobní proces. Výrobu MediaTeku Dimensity 7200 Pro má totiž na starost tchajwanská společnost TSMC, která používá 2. generaci 4nm technologie. Stejná byla použita například pro Snapdragon 8+ Gen 1 či Apple A16 Bionic. Zvažovaný Snapdragon 782 5G je pouze 6nm, Snapdragon 7s Gen 2 pak 4nm, avšak produkovaný Samsungem. Podle zástupců Nothingu je výrobní proces společnosti Samsung technologicky na nižší úrovni než ten od TSMC. V tomto ohledu se také odkazují na Snapdragon 8 Gen 1, jehož „základní“ verze byla vyrobena právě Samsungem, zatímco verze Snapdragon 8+ Gen 1 již společností TSMC. „Plusovou“ variantu oproti základnímu provedení netrápilo (výraznější) zahřívání a pochopitelně nabídla i vyšší výkon či energetickou efektivitu.

Testovaný čipset Dimensity 7200 Pro podle testů Nothingu v AnTuTu nasbíral necelých 742 tisíc bodů, což je o dost více než dvojice od Qualcommu. Ovšem pouze o hrubém výkonu to není, ostatně práce na optimalizacích využívání tohoto čipsetu u chystaného modelu Nothing Phone (2a) trvala 4 měsíce. Označení „Pro“ pak odkazuje na to, že se jedná o vylepšenou verzi, na které Nothing pracoval s MediaTekem – nabídne lepší softwarovou i hardwarovou integraci. Jedná se například o energetický odběr různých komponent jako displeje, který je zhruba o 10 % nižší. K dispozici má být rovněž funkce „Smart Clean“, jež se aktivuje v noci, když uživatel nechá telefon na nabíječce a funguje částečně jako defragmentace klasických HDD ve smyslu, že by měla zůstat zapisovací a čtecí rychlost úložiště identická jako na začátku.