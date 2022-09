Nothing láká na nová sluchátka. Tentokrát ve tvaru rtěnky a pravděpodobně pecková

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Výrobce Nothing, kterému se daří budit rozruch (nejen) na sociálních sítích, ukázal na módní přehlídce London Fashion Week nová bezdrátová sluchátka. Novinka s označením Nothing Ear (stick), o které toho zatím mnoho nevíme, je na první pohled zajímavá především zpracováním pouzdra, které vzdáleně připomíná rtěnku. S tímto druhem designu má své zkušenosti například i Huawei, který sluchátka zaměřená na dámy představil před několika měsíci a dostala se i k nám do redakce na test. Ohledně novinky od Nothing se šušká o tom, že by se mělo jednat o sluchátka peckové konstrukce. Pokud je to pravda, uvidíme, jestli výrobce nasadí i technologii ANC a jak si s její implementací (vzhledem ke konstrukci) poradí.