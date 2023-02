Nokia se nevzdává svého snu postavit LTE síť na Měsíci

Fotografie: Thula Na, unsplash.com

Pamatujete to nadšení, když se začaly objevovat první vysílače nabízející LTE s výrazně vyšší rychlostí než 3G, které se u nás ani pořádně nerozšířilo? Pamatujete třeba tu radost, kdy začaly být pokrývány nejen stanice metra, ale i tunely, takže cesta podzimní drahou už přestala být nedobrovolným digitálním detoxem? Finská Nokia chce tento pocit nabídnout i budoucím obyvatelům Měsíce.

Nesmějte se, do konce tohoto desetiletí chce NASA zajistit udržitelný průzkum Měsíce. Klíčovým prvkem pro uskutečnění této ambice je spolehlivé připojení a komunikace s vysokou šířkou pásma. Budoucí mise, které budou vyžadovat HD video, robotiku, snímací aplikace, telemetrii nebo biometrii, budou potřebovat pokročilé možnosti, které umožňují mobilní sítě, a proto si NASA vybrala společnost Nokia k nasazení první sítě LTE ve vesmíru pro testování komunikace na povrchu Měsíce a pro budoucí aplikace.

Pro Nokii je to náležitá reklama. Nezapomněla se tím pochlubit v roce 2018, 2019 a po krátké pauze způsobené pandemií zase.

Opět se tak dozvídáme, že to bude síť která bude fungovat v těch nejextrémnějších podmínkách, jaké si lze představit. Těžit z toho budou nejen budoucí astronauti, kteří vedle pořizování selfíček v měsíčním prachu budou na dálku řídit těžební roboty, ale samozřejmě i my zde na Zemi. Nokia slibuje přenést všechny zkušenosti z této hranice lidských dovedností do běžného provozu zde na rodné hroudě. Už se nemůžeme dočkat.