Nokia mění logo, telefonů se to však netýká

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud sledujete trh s mobilními telefony podrobněji, bezesporu víte, že dnešní telefony s logem Nokia mají s těmi původními z devadesátých let společného jen velmi málo – konkrétně jen název, jehož licenci koupila čínská společnost HMD Global.

Zatímco čínské telefony si podrží logo v co možná nejpůvodnější formě, aby tak připomínaly dobu, kdy tato značka kralovala trhu, finská Nokia se s touto kapitolou už nadobro rozloučila a hledí do budoucnosti. Vyjadřovat to má i nová grafická podoba loga, kterou firma zveřejnila na svém webu. Původní font a typickou modrou barvu nahradila stylizovaná písmena a mnohem pestřejší barevné provedení. Doprovodná grafika pak naznačuje, na co se firma chce hlavně zaměřit. Jedná se především o moderní 5G sítě, které poslouží pro nejrůznější byznysová řešení a automatizaci.

Je tak více než jasné, že finská společnost se už k telefonům vracet nechce, byť to byla nejslavnější kapitola její historie, o které se dokonce natáčejí seriály.