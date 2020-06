LTE pokrytí v pražském metru je zase o trochu lepší, nově již v 25 stanicích

Fotografie: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Mobilní a datové služby ve standardu LTE mohou cestující ode dneška využívat už v 25 stanicích pražského metra. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) s konsorciem operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) a společností CETIN vysokorychlostní sítí LTE nově pokryl stanice Florenc B a Palmovka na trase B a stanici Staroměstská na trase A, jakož i přilehlé tunely. Do stanice Malostranská se signál LTE rozšíří v průběhu příštího týdne a v první polovině července do dalších 3 stanic. Od začátku letošního roku se sítí LTE podařilo pokrýt 9 stanic metra v širším centru Prahy.

TISKOVÁ ZPRÁVA | LTE sítí je nyní pokryto 25 stanic pražského metra, nově Staroměstská, Florenc B a Palmovka



Díky pokrytí dalších 3 stanic pražského metra vysokorychlostní sítí LTE mohou cestující využívat mobilní či datové služby v nejvyšší kvalitě nově v celých úsecích od Florence na Palmovku na trati B a od Staroměstské po Muzeum na trase A. Příští týden k tomu přibude stanice Malostranská, v první polovině července plánuje DPP společně s konsorciem operátorů pokrýt i stanice Hradčanská a Dejvická. Díky tomu budou mobilní či datové služby ve standardu LTE k dispozici v celém úseku trasy A od Nemocnice Motol po Muzeum.

Letos DPP s konsorciem operátorů pokryl sítí LTE 9 stanic metra a přilehlých tunelů. Na konci března 2 stanice: Křižíkova – Invalidovna, o měsíc později další dvojici Můstek – Muzeum. Na začátku června přibyl signál LTE ve stanicích Anděl a Smíchovské nádraží a v těchto dnech Florenc B, Palmovka a Staroměstská. Jako první dostaly signál LTE stanice na novém úseku metra A mezi Bořislavkou a Nemocnicí Motol v roce 2015. V roce 2018 se síť LTE rozšířila na trasu C v úseku od Muzea po Roztyly a loni v září o další 4 stanice mezi Muzeem a Nádražím Holešovice.

K stále se rozšiřujícímu se pokrytí pražského metra se vyjádřil rovněž pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr: „Cestující v metru si jistě všímají, že postupně rozšiřujeme LTE síť do dalších a dalších stanic metra. Dřív se na to moc nemyslelo, proto momentálně máme pokryto celkem 25 stanic z celkem 61, ale doháníme, co můžeme. Další stanice budou postupně přibývat. Nejčerstvější přírůstky jsou Staroměstská, Florenc B a Palmovka. Do stanice Malostranská signál rozšíříme v průběhu příštího týdne a v první polovině července do dalších tří stanic včetně Hradčanské a Dejvické. Díky tomu budou na Áčku mobilní a datové služby v celém úseku od Nemocnice Motol až po Muzeum. Signál musíme rozšiřovat po kouscích, tunel po tunelu. Nechceme kvůli tomu omezovat provoz metra, proto na to mají operátoři vždy jen pár hodin během noci, kdy nejezdí metro. Pokud vše půjde podle plánu, na začátku roku 2022 chceme mít LTE v celém metru.“