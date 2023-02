Snadné opravy a enviromentální přístup, i tím bodují barcelonské Nokie

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Novinky od Nokie jsme oficiálně poznali už v sobotu. Jde o zástupce té nejnižší kategorie s cenami nižšími než 4,5 tisíce korun, přesto nejde o produkty, které bychom jen tak opomenuli. Proč? Jdou zajímavou cestou, Nokia dbá na snadné opravy i enviromentální přístup. Obyvatelnou planetu totiž máme jen jednu.

Nokia G22: snadné opravy? Ano!

Nokia pozvala i zástupce z iFixit. Proč? Důvod je jednoduchý, na místě ukazovali, jak si svépomocí vyměnit baterii, to vše do pár minut za pomocí sady právě od iFixit. Nokia samozřejmě zachová záruku i přes zásah mimo servisní střediska, je však třeba se držet postupu a používat originální nástroje. Jak totiž vychází z průzkumu Nokie, dva největší důvody k pořízení nového telefonu mají být slabá baterie či poškozený displej. I v případě displeje by pak měla být výměna uživatelsky přívětivá, ačkoliv zde je již Nokia na podrobnosti skoupá.

Na celou obrazovku Nokia G22 vám umožní vyměnit baterii v pohodlí domova, bez nástrojů se však neobejdete

Nokia jde s modelem G22 ještě dále, má totiž 100% recyklovatelný zadní kryt, garantuje i dva roky aktualizací, což je u modelu za zhruba 4 300 Kč fér nabídka. Z výbavy by vás mohla zaujmout právě baterie s kapacitou 5 050 mAh, která podporuje 20W nabíjení, 3,5mm jack či 50Mpx fotoaparát. Zapomenout nesmíme ani na 6,5" HD+ displej, který potěší 90Hz obnovovací frekvencí a až 500nitovým maximálním jasem.

Technické parametry Nokia G22 Kompletní specifikace Konstrukce 165 × 76 × 8,5 mm , 196 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx Chipset Paměť vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 050 mAh , bezdrátové nabíjení: ? Dostupnost , 4 300 Kč

Nokie C32 a C22

Pak tu máme dvě „Céčka“. Tedy ne ikonické plastové výlisky z 80. let minulého století, ale modely C32 a C22, samozřejmě od Nokie. Zásadní výhodou obou smartphonů je oproti Nokii G22 již přítomnost nejnovějšího operačního systému Android 13, na druhou stranu jim schází garance dvouleté softwarové podpory

Novinky zaujmou baterií s kapacitou 5 000 mAh, procesorem Unisoc 9863A1 v doprovodu 64GB úložiště s podporou až 256GB paměťových karet. Zobrazovací panel je pak rovněž shodný – má 6,5" a základní HD+ rozlišení. Model C32 nabídne 50Mpx hlavní snímač s automatickým ostřením doplněný o 2Mpx makro a 5Mpx selfie kamerku, levnější model C22 má pouze 13Mpx hlavní snímač, dva zbylé jsou však identické, alespoň počtem megapixelů.

Nokia C32 vyjde zhruba na 3 tisíce korun a potěší skleněnými zády, C22 stojí 2,5 tisíce korun a spoléhá se kompletně na plastové materiály.

Technické parametry Nokia C32 Kompletní specifikace Konstrukce 164,6 × 75,9 × 8,5 mm , 199 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx Chipset Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.2, NFC: ? Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ? Dostupnost , 3 000 Kč