Planet Computers se v Barceloně připomíná se svým komunikátorem Astro Slide

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Při procházení halami výstaviště v Barceloně můžete narazit na malý stánek britské společnosti Planet Computers. A na něm je vskutku neobvyklý přístroj: Astro Slide. Na první pohled vypadá jako tuctový a trochu větší smartphone. Sérií pohybů však odsunete horní část s displejem, načež se vám objeví něco dnes už zcela raritního – fyzická QWERTY klávesnice s číselnou řadou a podsvícením.

Pokud vám tento telefon připadá povědomý, nebo máte pocit, že už jste o něm někde četli, pak se nemýlíte. Jedná se o tentýž model, který byl v crowdfundingové kampani na indiegogo.com představen už téměř před třemi roky. První otázka na zástupce společnosti byla tedy nasnadě. Podle nich má být uspokojena zhruba polovina zájemců, kteří projekt podpořili v jeho začátcích a zároveň si objednali některou z rozšířených verzí klávesnice, například tu japonskou nebo americkou. V dalších měsících mají přijít na řadu ty méně obvyklé, mezi nimi i ta česká.

Zatímco se na začátku kampaně zdála výbava celkem přijatelná, po úpravách hardwarové výbavy před zahájením výroby a třech letech čekání působí telefon hodně zastaralým dojmem. Jeho nižší výkon by šel při kancelářském použití ještě překousnout, horší je to s Androidem 11. A soudě dle zkušeností s předchozími produkty, jako jsou komunikátory Cosmo a Gemini, není firma příliš aktivní, co se aktualizací týče.

I když to na začátku vypadalo, že inovovaný konstrukční mechanismus společně se solidní výbavu zapíší telefony s fyzickou klávesnicí opět na mapu mobilního světa, opět se tak nestane. Zvláště pak, když si za tento obstarožní kousek hardwaru společnost ve volném prodeji žádá téměř 30 tisíc korun. I zde se ale zařadíte na dlouhou čekací listinu.