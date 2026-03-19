Fotí Motorola Signature s oceněním DxOMark stejně dobře jako vypadá? Posuďte sami

Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Aktuálně se jedná o jeden z nejzajímavějších vlajkových modelů v poměru cena/výkon
  • V žebříčku DxOMark se novinka umístila na osmé příčce
  • Vyzkoušeli jsme, jak fotí v noci i během dne
Motorola Signature
Motorola Signature je horkým želízkem v segmentu vlajkových lodí. Kromě špičkové hardwarové výbavy, která zahrnuje čip Snapdragon 8 Gen 5, 512GB úložiště a 165Hz displej s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů, nabízí především velmi atraktivní cenu doplněnou o zajímavé bonusy.

Na zádech se nachází designově povedený fotomodul s trojicí snímačů. Roli hlavního fotoaparátu zastává 50Mpx senzor Sony LYTIA 828 s optickou stabilizací obrazu a podporou záznamu v rozlišení 8K. Sekunduje mu 50Mpx teleobjektiv Sony LYTIA 600 s trojnásobným bezztrátovým přiblížením, optickou stabilizací a schopností až 100násobného digitálního zoomu. Sestavu uzavírá 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv se 122° úhlem záběru a podporou 4K videa. Pro fanoušky autoportrétů je pak v průstřelu displeje připravena 50Mpx selfie kamerka Sony LYTIA 500, která rovněž zvládá nahrávání ve 4K.

Hlavní fotoaparát 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1.6 f/2.4 f/2.0 f/1.9
Velikost snímače 1/1,28" 1/1,95" 1/2,76" 1/2,93"
Označení snímače Sony LYTIA 828 Sony LYTIA 600 Samsung ISOCELL JNS Sony LYTIA 500
Velikost pixelů 1,22 µm 0,8 µm 0,64 µm 0,6 µm
Ohnisková vzdálenost 24 mm 71 mm 12 mm (122 stupňů) 23 mm
Typ ostření vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF PDAF PDAF
Optická stabilizace ano ano ne ne

Motorola Signature se také hrdě hlásí o slovo mezi fotografickou elitou a aktuálně obsazuje osmou příčku v hodnocení DxOMark. Telefon sbírá body především za vynikající výkon v šeru a přirozené portrétní snímky, ale také obecně velmi schopnou fotovýbavu. Ještě před vydáním plnohodnotné recenze vám přinášíme galerii fotografií, abyste mohli sami posoudit reálné schopnosti zajímavé novinky.

Zhoršené světelné podmínky (exteriér)
Denní snímky (včetně interiéru a portrétu)
Motorola Signature

Rozměry162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g
DisplejAMOLED, 6,8" (2 780 × 1 264 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 200 mAh
