Fotí Motorola Signature s oceněním DxOMark stejně dobře jako vypadá? Posuďte sami

Motorola Signature je horkým želízkem v segmentu vlajkových lodí. Kromě špičkové hardwarové výbavy, která zahrnuje čip Snapdragon 8 Gen 5, 512GB úložiště a 165Hz displej s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů, nabízí především velmi atraktivní cenu doplněnou o zajímavé bonusy.
Na zádech se nachází designově povedený fotomodul s trojicí snímačů. Roli hlavního fotoaparátu zastává 50Mpx senzor Sony LYTIA 828 s optickou stabilizací obrazu a podporou záznamu v rozlišení 8K. Sekunduje mu 50Mpx teleobjektiv Sony LYTIA 600 s trojnásobným bezztrátovým přiblížením, optickou stabilizací a schopností až 100násobného digitálního zoomu. Sestavu uzavírá 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv se 122° úhlem záběru a podporou 4K videa. Pro fanoušky autoportrétů je pak v průstřelu displeje připravena 50Mpx selfie kamerka Sony LYTIA 500, která rovněž zvládá nahrávání ve 4K.
|Hlavní fotoaparát
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.4
|f/2.0
|f/1.9
|Velikost snímače
|1/1,28"
|1/1,95"
|1/2,76"
|1/2,93"
|Označení snímače
|Sony LYTIA 828
|Sony LYTIA 600
|Samsung ISOCELL JNS
|Sony LYTIA 500
|Velikost pixelů
|1,22 µm
|0,8 µm
|0,64 µm
|0,6 µm
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|71 mm
|12 mm (122 stupňů)
|23 mm
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|PDAF
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
Motorola Signature se také hrdě hlásí o slovo mezi fotografickou elitou a aktuálně obsazuje osmou příčku v hodnocení DxOMark. Telefon sbírá body především za vynikající výkon v šeru a přirozené portrétní snímky, ale také obecně velmi schopnou fotovýbavu. Ještě před vydáním plnohodnotné recenze vám přinášíme galerii fotografií, abyste mohli sami posoudit reálné schopnosti zajímavé novinky.
Motorola Signature
|Rozměry
|162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g
|Displej
|AMOLED, 6,8" (2 780 × 1 264 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh