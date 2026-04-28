Fotíme s Motorolou Signature, zaostřeno na makrosnímky, portréty i zoom

Ioannis Papadopoulos
2
Fotíme s Motorolou Signature, zaostřeno na makrosnímky, portréty i zoom
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Motorola Signature se chlubí čtyřmi 50Mpx fotoaparáty a také oceněním od DxOMark
  • V tomto článku jsme se zaměřili na několik typů scén focených během dne
  • Prohlédněte si 100násobný zoom či makro snímky pořízené na dva různé snímače
Motorola Signature
Motorola je v poslední době bezpochyby jednou z nejdravějších značek na trhu, která má navíc velkou výhodu v tom, že pokrývá všechna cenová spektra. V rámci vlajkových modelů klasické konstrukce navíc nedávno uvedla model Signature, který je velmi zajímavý celkovým poměrem ceny a výkonu, což jsme patřičně vyzdvihli v podrobné recenzi, ale také svou fotovýbavou, jež získala ocenění i u DxOMark. Ta čítá celkem čtyři 50Mpx fotoaparáty, přičemž nechybí automatické ostření PDAF u selfie kamerky, které v této cenové relaci stále není standardem, ani trojnásobný teleobjektiv se schopností ostřit ze vzdálenosti cca 10 cm za účelem pořízení makro snímků.

Hlavní fotoaparát 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1.6 f/2.4 f/2.0 f/1.9
Velikost snímače 1/1,28" 1/1,95" 1/2,76" 1/2,93"
Označení snímače Sony LYTIA 828 Sony LYTIA 600 Samsung ISOCELL JNS Sony LYTIA 500
Velikost pixelů 1,22 µm 0,8 µm 0,64 µm 0,6 µm
Ohnisková vzdálenost 24 mm 71 mm 12 mm (122 stupňů) 23 mm
Typ ostření vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF PDAF PDAF
Optická stabilizace ano ano ne ne

S modelem Signature jsme zachytili sérii snímků specificky zaměřenou na několik oblastí. Začít můžeme například makrosnímky, které lze díky automatickému ostření u ultraširokoúhlého objektivu pořídit tímto senzorem, ale rovněž zmíněným teleobjektivem. Ačkoliv jsou makrosnímky povedené z obou fotoaparátů, právě pomocí teleobjektivu získáte také parádní bokeh efekt, který dá mnohem lépe vyniknout drobným detailům. S využitím šestinásobného přiblížení, které je dostupné jako rychlá volba přímo ve fotoaplikaci, můžete dosáhnout velmi pěkných výsledků.

Motorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Ukázka makro snímků (focených ultraširokoúhlým objektivem i teleobjektivem)

Dále jsme se zaměřili na běžné denní snímky focené všemi objektivy, kde nechybí ani ukázka 100násobného zoomu, tu však berte spíše jako zajímavost než jako fotografii, kterou by průměrný uživatel běžně pořizoval. Při 100násobném přiblížení, kde si telefon pomáhá umělou inteligencí, dokáže stále zachytit krásně čitelný text i na extrémní vzdálenost, v některých případech je však nutné počítat s výraznějším zkreslením (například u koňské hlavy na fotografii).

Motorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Ukázka různých fotoaparátů včetně 100násobného zoomu

Pokud rádi fotíte selfies, oceníte automatické ostření, což v praxi znamená, že můžete mít telefon blíž či dál, a obličej bude i tak precizně zaostřený. Motorola Signature také prokázala, že zvládá velmi kvalitní portrétní snímky, a to i v náročných podmínkách. Za pozornost stojí například to, že ji nerozhodí ani kombinace ostrého slunce a stínů, přičemž si poradí se správnou separací objektu od pozadí, a to i v kritických oblastech, jako jsou uši nebo jemné detaily vlasů.

Motorola SignaturefMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola Signature
Motorola Signaturef
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Selfie snímky a portrétní záběry
Motorola Signature

Rozměry162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g
DisplejAMOLED, 6,8" (2 780 × 1 264 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 200 mAh
,
Jiří Mg Fans club
Jiří Mg Fans club
Ocenění GOLD od DXO je v případě tohoto telefonu jen zaplacená nálepka. Pixel 10 je nejhůře fotící základní Pixel za celou historii a i ten fotí lépe než tohle ...
