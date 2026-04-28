Fotíme s Motorolou Signature, zaostřeno na makrosnímky, portréty i zoom

Motorola je v poslední době bezpochyby jednou z nejdravějších značek na trhu, která má navíc velkou výhodu v tom, že pokrývá všechna cenová spektra. V rámci vlajkových modelů klasické konstrukce navíc nedávno uvedla model Signature, který je velmi zajímavý celkovým poměrem ceny a výkonu, což jsme patřičně vyzdvihli v podrobné recenzi, ale také svou fotovýbavou, jež získala ocenění i u DxOMark. Ta čítá celkem čtyři 50Mpx fotoaparáty, přičemž nechybí automatické ostření PDAF u selfie kamerky, které v této cenové relaci stále není standardem, ani trojnásobný teleobjektiv se schopností ostřit ze vzdálenosti cca 10 cm za účelem pořízení makro snímků.
|Hlavní fotoaparát
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.4
|f/2.0
|f/1.9
|Velikost snímače
|1/1,28"
|1/1,95"
|1/2,76"
|1/2,93"
|Označení snímače
|Sony LYTIA 828
|Sony LYTIA 600
|Samsung ISOCELL JNS
|Sony LYTIA 500
|Velikost pixelů
|1,22 µm
|0,8 µm
|0,64 µm
|0,6 µm
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|71 mm
|12 mm (122 stupňů)
|23 mm
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|PDAF
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
S modelem Signature jsme zachytili sérii snímků specificky zaměřenou na několik oblastí. Začít můžeme například makrosnímky, které lze díky automatickému ostření u ultraširokoúhlého objektivu pořídit tímto senzorem, ale rovněž zmíněným teleobjektivem. Ačkoliv jsou makrosnímky povedené z obou fotoaparátů, právě pomocí teleobjektivu získáte také parádní bokeh efekt, který dá mnohem lépe vyniknout drobným detailům. S využitím šestinásobného přiblížení, které je dostupné jako rychlá volba přímo ve fotoaplikaci, můžete dosáhnout velmi pěkných výsledků.
Dále jsme se zaměřili na běžné denní snímky focené všemi objektivy, kde nechybí ani ukázka 100násobného zoomu, tu však berte spíše jako zajímavost než jako fotografii, kterou by průměrný uživatel běžně pořizoval. Při 100násobném přiblížení, kde si telefon pomáhá umělou inteligencí, dokáže stále zachytit krásně čitelný text i na extrémní vzdálenost, v některých případech je však nutné počítat s výraznějším zkreslením (například u koňské hlavy na fotografii).
Pokud rádi fotíte selfies, oceníte automatické ostření, což v praxi znamená, že můžete mít telefon blíž či dál, a obličej bude i tak precizně zaostřený. Motorola Signature také prokázala, že zvládá velmi kvalitní portrétní snímky, a to i v náročných podmínkách. Za pozornost stojí například to, že ji nerozhodí ani kombinace ostrého slunce a stínů, přičemž si poradí se správnou separací objektu od pozadí, a to i v kritických oblastech, jako jsou uši nebo jemné detaily vlasů.
Motorola Signature
|Rozměry
|162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g
|Displej
|AMOLED, 6,8" (2 780 × 1 264 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
Načíst všechny komentářePřidat názor