Njorð byELEMENTS jsou stylové doplňky pro Apple z lososí kůže. Ano, z té ryby

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Kožených krytů existuje na trhu nespočet, liší se především kvalitou zpracování a samozřejmě cenou. My se dnes podíváme na doplňky od značky Njorð byELEMENTS, která nabízí obaly a pásky z lososí kůže.

Struktura kůže je velmi specifická

Kryty se vyrábí na Islandu a dle výrobce s nulovou uhlíkovou stopou. Lososí kůže je udržitelný materiál, navíc ji lze považovat za eticky přípustnou i pro „ekologicky náročnější jedince“. Proč? Kůže z lososa je v podstatě odpadní materiál, který by vznikl tak či tak, přesto by se ve většině případů zlikvidoval. A to by byla škoda, proto se objevily doplňky od značky Njorð byELEMENTS, která se navíc chlubí, že proces výroby primárně využívá geotermální a vodní energii.

Na testování nám dorazil kryt na Apple iPhone 13 Pro Max a Apple Watch 7. Oba doplňky v tmavě zelené barvě (Dark Green), která je podpořena měděnými detaily. Zaujme už samotné balení. To připomíná krabičky produktů od B&O, což však není výtka, jen konstatování. Navíc potěší, že vzorek kůže naleznete již na krabičce, hned tedy víte, co se skrývá uvnitř.

Povrch je velmi specifický, kůže je sice hladká, ale lehce vystupuje, je tedy plastická. A ne, nemusíte se obávat rybího zápachu. Zbytek krytu je gumový, velice pevný a přesto lehce poddajný. Díky tomu může výrobce garantovat odolnost dle MIL-STD 810G. Telefon tak vydrží i pád z výšky dvou metrů bez poškození.

Příjemným benefitem krytů Njorð byELEMENTS je plná kompatibilita s MagSafe, o čemž informuje klasický „kruh s čárkou“ na zádech telefonu, ve kterém se schovávají potřebné magnety. Dopřát si tak můžete plnotučné 15W nabíjení pomocí MagSafe nabíječky. Kryty jsou k dispozici ve více barvách, kromě námi testované varianty Dark Green je to tmavě šedá (Dark Grey), petrolejová (Petrol) a lilkově fialová (Aubergine). Barvy jsou vždy tlumené, matné a působí velmi vkusně. Pokud chcete, aby kryt vypadal stále jako nový, je vhodné jej jednou měsíčně ošetřit přípravkem na kůži, ideálně ve formě spreje.

Je tu ještě jedna drobnost, za kterou musíme značku Njorð byELEMENTS pochválit. Všechna (gumová) tlačítka se tisknou stejně snadno a příjemně jako s originálními kryty přímo od Applu. Tisk je jistý, měkký, přesto cítíte zpětnou vazbu. Mezi kryty výrobců třetích stran určitě patří v tomto ohledu k tomu nejlepšímu.

Pásek k hodinkám Apple Watch 7 je pochopitelně kompatibilní i s předchozími generacemi, nabízen je v obou velikostech. Spona je plastová, což je možná trochu škoda, kov by se nám líbil více, zvláště pokud budete pásek kombinovat s ocelovou variantou Apple Watch. Provedení samotného pásku je však luxusní, identické s tím, jak vypadá obal na iPhone. Tentokrát však žádná guma, jen kůže, která je dostatečně tlustá, přesto stále příjemně poddajná zápěstí.

Cena obalů pro iPhony z řady 13 je identická, 60 euro, tedy necelých 1 500 Kč. Obaly pro iPhony 12 vyjdou o 10 eur levněji, tedy asi na 1 250 Kč. Pásek pro Apple Watch (bez ohledu na velikost) stojí rovněž 60 eur, tedy 1 500 Kč. V nabídce má značka i obal na Apple AirPods Pro/AirPods 3 za 35 eur (870 Kč). Nakupovat můžete přímo na stránkách výrobce.