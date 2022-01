PanzerGlass vzdal novými obaly pro iPhony 13 hold ikonickému iMacu G3

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Jak jsme vás již před časem informovali, PanzerGlass připravil speciální edici obalů ClearCaseColor, které svými barvami korespondují s barvami ikonického iMacu G3, jenž se začal prodávat ještě před rokem 2000. Obaly jsou gumové a mají zadní stranu skleněnou (tloušťka 0,7 mm). Díky tomu zachovávají vzhled zadní strany mobilu, což majitelé iPhonů určitě ocení. Díky gumovým bokům je obal nejen pevný, ale také skvěle padne do ruky, protože nijak neprokluzuje.

Aby se chránila zadní strana telefonu, respektive modul fotoaparátu, je boční část obalu protažena do hloubky. Když tak telefon v obalu položíte na stůl, zadní strana je nad okolní povrch vyvýšena. V ruce to celé zpočátku působí trochu nepatřičně, ale zvykli jsme si téměř okamžitě. Navíc je pouzdro díky tomu velmi originální, tedy nejen barvami.

Obaly PanzerGlass ClearCaseColor můžete pořídit hned v několika barvách, které korespondují se sytými barvami iMacu G3. Konkrétně jde o zelenou (Lime), modrou (Bondi Blue), oranžovou (Tangerine), fialovou (Grape) a červenou (Strawberry). Pokud se vám líbí obal, ale barvy ne, PanzerGlass ponechal v nabídce i čirou variantu. Nám na test dorazila zelená a oranžová, která na světle hraje v odstínech zlaté, žluté a právě oranžové. Barvy jsou syté, hravé a líbivé, působí přinejmenším stejně dobře jako na produktových snímcích.

PanzerGlass ClearCaseColor myslí i na ekologii, TPU rámeček je z 60 % tvořen recyklovanými materiály. Nasazením skla na zadní stranu je pak zamezeno žloutnutí. Veškerá nabídka produktů PanzerGlass pro řadu iPhone 13 je ve verzi Anti-Bacterial, kdy je povrch potažen speciální vrstvou s antibakteriální úpravou, která ničí bakterie během 24 hodin od kontaktu.

Pouzdra musíme pochválit nejen za to, že dobře vypadají a dobře se drží, ale také za to, že všechna tlačítka se i v obalu tisknou stejně snadno jako s originálními kryty od Applu. To ne vždy platí u obalů třetích stran. Kupříkladu odemykací tlačítko jde s pouzdrem stisknout ještě snáz než bez pouzdra. Zde velký palec nahoru. Pokud se vám obaly líbí, připravte si zhruba 900 Kč, v rámci různých akcí však lze zhruba stokorunu ušetřit.