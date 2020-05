NFC umožní bezdrátové nabíjení. Výkonem neoslní, ale mohlo by způsobit revoluci

Technologie NFC („Near Field Communication“) je s námi již několik let. Většina z nás přitom najde NFC čip přímo ve smartphonu a běžně jej využívá pro bezkontaktní mobilní platby, rychlé párování s příslušenstvím (které je rovněž vybaveno NFC), případně jednoduché sdílení dat mezi mobilními telefony.

Nyní však dostává NFC zcela nový rozměr, a to díky implementaci zbrusu nové funkce. NFC se totiž „naučilo“ podporovat populární bezdrátové nabíjení. Novinku, respektive vytvoření nového nabíjecího standardu, posvětilo NFC Fórum. Nejásejte však předčasně, neboť maximální výkon nabíjení je bohužel poměrně malý – konkrétně pouhý 1 W.

