Bezdrátový nabíjecí stojánek OnePlus zaujme výkonem 30 W i líbivým vzhledem

OnePlus odhalil zároveň s OnePlus 8 (Pro) také bezdrátovou nabíječku Warp Charge 30 Wireless Charger. Na první pohled sympaticky vypadající nabíjecí stojánek má za úkol odstartovat éru bezdrátového nabíjení, které doposud smartphony značky OnePlus neuměly.

Výrobce sází na poměrně jednoduchý, avšak líbivý design s logem OnePlus na zadní straně. Zde lze rovněž spatřit průduch větráčku, který stojánek (a zároveň i telefon v něm) ochlazuje. Udržování nízké teploty při nabíjení hraje důležitou roli, pokud se nemá rychlé nabíjení negativně podepsat na životnosti baterie.

Podle prvních dojmů redaktorů z gsmarena.com, kteří obdrželi nabíječku na test, není chlazení nijak zvlášť hlučné a uslyšíte jej pouze, když přiložíte ucho přímo k větráčku. Otestovali rovněž bezdrátové nabíjení OnePlus 8 Pro, které odpovídá tomu, co uvádí výrobce ve videu, na které se můžete podívat níže. Z 0 na 51 % se podařilo telefon nabít za pouhých 30 minut. Nabíjecí stojánek váží 166 gramů, tudíž je poměrně snadno přenosný. Většina uživatelů jej však pravděpodobně nechá stát na pracovním stole.

And how does Warp Charge 30 Wireless stack up against the rest? Let's take a look. pic.twitter.com/fvyCOuxGP8