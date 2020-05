Na internet unikly ceny iPhonů 12. Uhádnete, kolik si zákazníci připlatí za 5G?

Letošní iPhony, tedy s výjimkou nedávno představeného iPhonu SE (2020), mají údajně nabídnout (čím dál tím běžnější) podporu sítí páté generace. Možná jste si tak v duchu říkali, o kolik asi kvůli tomu zdraží. Naštěstí pro vás máme dobrou (zatím však oficiálně nepotvrzenou) zprávu. Podle zdrojů Jona Prossera, který už několikrát odhalil zajímavé informace o produktech Apple, bychom se neměli dočkat žádného navýšení. Ceny představených telefonů by tak měly vycházet z loňských cen iPhonů 11.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇



5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649



6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749



6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999



6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099