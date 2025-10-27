NFC bude již brzy o 300 % lepší, ale zřejmě si toho ani nevšimnete

Technologie NFC (Near Field Communication) je s námi již pěknou řádku let a s několika málo výjimkami (jako například první generací CMF Phonu) je součástí všech moderních smartphonů. S pomocí NFC provádí většina z nás každodenní bezhotovostní platby a ještě nedávno také sloužila například k rychlému párování zařízení. Stále je navíc populární jako marketingový nástroj, kdy NFC může nahradit klasickou vizitku. Kromě toho se však NFC využívá také jako digitální klíč, a to například k odemykání chytrých zámků dveří, ale třeba také automobilů. A brzy by se mohla dočkat poměrně zajímavého upgradu, který zvýší uživatelský komfort.
NFC Forum (viz nfc-forum.org) oznámilo vydání NFC Certification Release 15 (CR15), které s sebou přináší důležitou změnu v podobě výrazného prodloužení dosahu NFC zařízení. Zatímco dosavadní limit činil skromných 5 mm, nová certifikace definuje maximální dosah až 20 mm. Jedná se tedy o čtyřnásobné prodloužení dosahu, které minimálně podle vize NFC Forum zlepší uživatelský zážitek, neboť nevyžaduje tak přesné „zarovnání“ a minimální vzdálenost během použití.
Pro majitele smartphonů s NFC by tak tato změna měla znamenat rychlejší a komfortnější používání NFC ve všech s tím spojených scénářích, ať už se jedná o odemykání chytrých zámků (a to například i u hotelových pokojů), automobilů a podobně. V rámci informací sdělených NFC Forem se pravděpodobně úmyslně nezmiňuje bezkontaktní placení, zřejmě kvůli zachování co nejvyšší bezpečnosti. Zvýšení dosahu o 15 mm sice znamená, že uživatelé nebudou muset přiblížit zařízení na extrémně malou vzdálenost, ale zároveň má být NFC stále bezpečnější než technologie s delším dosahem, jako je Bluetooth či Ultra Wideband (UWB).
Pokud se nyní radujete, že váš stávající smartphone dostane vylepšenou NFC funkcionalitu, musíme vás zklamat. Pro využití 20mm dosahu bude totiž potřeba nový NFC čip, a tak stávající zařízení nebudou moci z této novinky nijak těžit. Vzhledem k tomu, že Google, Apple, Samsung a další významné technologické společnosti jsou členy NFC Fóra, lze s největší pravděpodobností předpokládat, že jejich budoucí zařízení budou tento nový standard podporovat a NFC si poradí až s 20mm vzdáleností.
Načíst všechny komentářePřidat názor