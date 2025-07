Bezkontaktní platby hodinkami Huawei? Na Slovensku už fungují, Česko je na řadě

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud nám na chytrých hodinkách značky Huawei něco chybí, je to možnost bezkontaktních plateb skrze NFC čip. Pro všechny, kteří na tuto možnost čekají, máme dobrou zprávu! Dle informací CZ/SK PR zastoupení společnosti Huawei, Marie Fajstavrové, již víme, že bezkontaktní platby budou v Česku dost pravděpodobně ještě v letošním roce – tedy pokud vše půjde tak, jak má. Proč jsme si (skoro) jistí, že tomu tak bude?

Důvod je jednoduchý – na Slovensku už platby chytrými hodinkami Huawei fungují, a to od 1. července tohoto roku. Platit lze aktuálně s chytrými hodinkami Huawei Watch Fit 4, Fit 4 Pro a Watch 5, do konce roku přibude podpora pro hodinky GT 5, GT 4, model Ultimate, Fit 3, nebo třeba D2.

Na Slovensku se využívá fintech Quicko Wallet, který funguje obdobně jako třeba Revolut – aplikace vám vygeneruje virtuální platební kartu, kterou můžete přidat do stejnojmenné aplikace v hodinkách, a to jak přes telefony s operačním systémem Android, tak také iOS, tedy přímo přes iPhony. Quicko Wallet je nejdříve nutné nabít – a to buď zdarma převodem z účtu, nebo pomocí jiné platební karty, zde je však nutné počítat s poplatkem zhruba 0,7 %. Huawei Pay tedy nefunguje, vše se řeší přes partnera Quicko Wallet.

Platby jsou chráněny PIN kódem, který je nutné zadat pokaždé, když si hodinky opětovně nasadíte, případně po 48 hodinách. K rychlému spuštění může posloužit i dvojité stisknutí bočního tlačítka.

A proč bezkontaktní platby fungují na Slovensku, ale zatím ne u nás? Důvod je vcelku jednoduchý – Slovensko platí eurem, což komunikaci mezi Huawei a partnery zajišťujícími bezkontaktní platby zjednodušuje.