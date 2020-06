Nestihli jste úvod WWDC 2020? Podívejte se na naše komentované video

Fotografie: Apple.com

Nestihli jste úvodní prezentaci WWDC 2020, nebo se na akci zkrátka nechcete dívat v angličtině? Nevadí, připravili jsme si pro vás komentované video, ve kterém jsme se pokusili shrnout největší novinky, které Apple včera představil. A nebylo jich málo.

To nejdůležitější z WWDC 20: Co Apple představil?

Začít můžeme iOS 14. Zde se Apple soustředil na widgety, které prošly velkou změnou. Nově lze u widgetů upravovat velikost i tvar a lze je přetáhnout na domovskou obrazovku přímo mezi ikonky běžných aplikací. Obsah widgetu se rovněž dokáže chytře měnit podle toho, v jaké části dne se nacházíte, případně toho, jaké povinnosti vás čekají. Novinkou je i „App Library“ – nová sekce, která automaticky roztřídí vaše aplikace do složek podle několika kritérií, nebo třeba App Clips, jež představují malou část aplikace, která se objeví ve chvíli, kdy ji potřebujete.

Pokračovat můžeme watchOS 7, který už bohužel nebude dostupný pro první dvě generace Apple Watch. Jedním z hlavních vylepšení bude sledování spánku, což je velice žádaná funkce, kterou disponuje i mnohem levnější konkurence. Můžete si tak kromě budíku nastavit i čas, kdy se chcete do postele dostat a hodinky vás jemně upozorní na to, že už máte po večerce. Novinek se dočkají i takzvané „komplikace“, což jsou jakési widgety na domovských obrazovkách, respektive cifernících hodinek. Ty mohou být nově mnohem interaktivnější a můžete si je uspořádat do mnohem více kombinací podle svého vkusu a potřeb.

A co iPadOS 14? V Applu dále pracují na tom, aby tablet přestal být vnímán jen jako telefon s větší obrazovkou. Některé prvky se tak nově objeví jen na části obrazovky, aby vás nerušily při práci. Výrazné změny designu se dočkaly také klíčové aplikace, například kalendář nebo ty pro poslech hudby a prohlížení fotek. Další výrazný rozdíl oproti telefonům je pero. Zde Apple sází na to, že by rád překlenul mezeru mezi klasickým psaním rukou, na které stále spousta lidí nedá dopustit, a tabletem. Nová práce s perem si proto bere to lepší z obou dvou světů.

Dostáváme se k macOS Big Sur, jak Apple novou verzi softwaru nazývá. Tentokrát se soustředil na design a prostředí, které připodobnil iOS. Přepracování se dočkal Dock, ikony, ale i aplikace a zvuky, které doprovází ovládání systému. Apple představil jednotlivé aplikace a jejich designové změny, přičemž těmi největšími prošly Zprávy, Safari a také Ovládací centrum. Apple zapracoval také na aplikaci Mapy, přičemž zde si půjčil funkce z vylepšené aplikace Mapy pro iOS 14.

Dostáváme se k tvOS 14, o kterém jste si více mohli přečíst na fZone.cz. Hlavním rysem má být jednoduchost, bezpečí a ještě těsnější propojení všech zařízení od Applu. HomeKit se například naučí spolupracovat i se zařízeními od konkurence, například od Amazonu nebo Googlu. Snadnější bude jak přidání nových zařízení, tak automatizace jejich používání, například co mají udělat při příchodu domů. Chytré kamery zase mohou rozpoznávat obličeje a podle toho uzpůsobit notifikace.

Po smršti novinek Apple překvapil i svým plánem na následujících pár let. Craig Federighi, senior viceprezident softwarové divize, potvrdil předešlé zvěsti o tom, že Apple přechází na vlastní procesory. Mac má nově využívat čipsety vyvinuté přímo Applem, což má uživatelům přinést vyšší úroveň zabezpečení, vylepšený výkon, vyšší energetickou úspornost, ale také množství dalších výhod. Toto rozhodnutí mají ocenit rovněž vývojáři, neboť se budou setkávat se stejnou architekturou napříč celým ekosystémem.