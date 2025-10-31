Smartphonům ve 3. čtvrtletí kraluje Samsung. Apple mu je ale v patách

Společnost Omdia zveřejnila novou zprávu (viz omdia.tech.informa.com), ve které mapuje dodávky chytrých telefonů za 3. čtvrtletí. Získáváme tak náhled na to, jak se kterému výrobci dařilo v období od července do konce září. Na první pozici stanul s 19% podílem Samsung, kterému se podařilo celosvětově dodat 60,6 miliónů kusů chytrých telefonů a meziročně to znamená progres o 6 %. Důležité je, že se daří modelům z různých cenových pater. Vypíchnuty byly nejen skládačky Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7, ale rovněž zcela základní modely Galaxy A07 a Galaxy A17, které se úspěchy těší stabilně několik let.
V těsném závěsu za jihokorejským vítězem je s 18% podílem Apple, který celosvětově dodal 56,5 miliónů chytrých telefonů a meziročně si polepšil o 4 %. Důležité však je, že nejsilnějším obdobím pro Apple je zpravidla až 4. kvartál, neboť se do něj promítnou prodeje nových modelů. Lze tak očekávat, že závěr roku bude v tomto žebříčku patřit právě americké společnosti.
|Výrobce
|Dodávky 3Q 2025
|Tržní podíl 3Q 2025
|Dodávky 3Q 2024
|Tržní podíl 3Q 2024
|Meziroční změna
|1. Samsung
|60,6 mil.
|19 %
|57,5 mil.
|19 %
|6 %
|2. Apple
|56,5 mil.
|18 %
|54,5 mil.
|18 %
|4 %
|3. Xiaomi
|43,4 mil.
|14 %
|42,8 mil.
|14 %
|1 %
|4. Transsion
|28,6 mil.
|9 %
|25,5 mil.
|8 %
|12 %
|5. Vivo
|28,5 mil.
|9 %
|27,2 mil.
|9 %
|5 %
|Ostatní
|102,5 mil.
|32 %
|102,5 mil.
|33 %
|0 %
|Celkem
|320,1 mil.
|100 %
|309,9 mil.
|100 %
|3 %
Bronzovou příčku pevně v rukách třímá Xiaomi se 14% podílem a dodanými 43,4 milióny smartphonů. V případě Xiaomi je však roční zlepší jen kosmetické, o pouhé 1 %. Na čtvrtou příčku vystoupala společnost Transsion. Že vám nic neříká? Vězte, že pod ní spadají například výrobci Infinix, Tecno nebo iTel. Celkově celosvětově dodaly 28,6 miliónů chytrých telefonů a polepšily si meziročně o 12 %. O pouhých 100 tisíc kusů méně pak dodalo Vivo, jde tedy o 28,5 miliónů chytrých telefonů.
Celkově se celosvětově dodalo 320,1 chytrých telefonů, což znamená, že trh s mobilními telefony roste meziročně o 3 %.