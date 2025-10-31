mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
Smartphonům ve 3. čtvrtletí kraluje Samsung. Apple mu je ale v patách
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Samsung za uplynulé čtvrtletí dodal přes 60 miliónů smartphonů
  • Dařilo se zejména skládačkám a základním modelům řady Galaxy A
  • Meziročně roste Samsung o 6 %, Apple o 4 %

Společnost Omdia zveřejnila novou zprávu (viz omdia.tech.informa.com), ve které mapuje dodávky chytrých telefonů za 3. čtvrtletí. Získáváme tak náhled na to, jak se kterému výrobci dařilo v období od července do konce září. Na první pozici stanul s 19% podílem Samsung, kterému se podařilo celosvětově dodat 60,6 miliónů kusů chytrých telefonů a meziročně to znamená progres o 6 %. Důležité je, že se daří modelům z různých cenových pater. Vypíchnuty byly nejen skládačky Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7, ale rovněž zcela základní modely Galaxy A07 a Galaxy A17, které se úspěchy těší stabilně několik let.

Samsung Galaxy Z Fold7Samsung Galaxy Z Fold7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy A17 5G
Nejvíce se daří těm nejdražším a nejlevnějším modelům z nabídky Samsungu

V těsném závěsu za jihokorejským vítězem je s 18% podílem Apple, který celosvětově dodal 56,5 miliónů chytrých telefonů a meziročně si polepšil o 4 %. Důležité však je, že nejsilnějším obdobím pro Apple je zpravidla až 4. kvartál, neboť se do něj promítnou prodeje nových modelů. Lze tak očekávat, že závěr roku bude v tomto žebříčku patřit právě americké společnosti.

Výrobce Dodávky 3Q 2025 Tržní podíl 3Q 2025 Dodávky 3Q 2024 Tržní podíl 3Q 2024 Meziroční změna
1. Samsung 60,6 mil. 19 % 57,5 mil. 19 % 6 %
2. Apple 56,5 mil. 18 % 54,5 mil. 18 % 4 %
3. Xiaomi 43,4 mil. 14 % 42,8 mil. 14 % 1 %
4. Transsion 28,6 mil. 9 % 25,5 mil. 8 % 12 %
5. Vivo 28,5 mil. 9 % 27,2 mil. 9 % 5 %
Ostatní 102,5 mil. 32 % 102,5 mil. 33 % 0 %
Celkem 320,1 mil. 100 % 309,9 mil. 100 % 3 %

Bronzovou příčku pevně v rukách třímá Xiaomi se 14% podílem a dodanými 43,4 milióny smartphonů. V případě Xiaomi je však roční zlepší jen kosmetické, o pouhé 1 %. Na čtvrtou příčku vystoupala společnost Transsion. Že vám nic neříká? Vězte, že pod ní spadají například výrobci Infinix, Tecno nebo iTel. Celkově celosvětově dodaly 28,6 miliónů chytrých telefonů a polepšily si meziročně o 12 %. O pouhých 100 tisíc kusů méně pak dodalo Vivo, jde tedy o 28,5 miliónů chytrých telefonů.

Celosvětové dodávky chytrých telefonů
Celosvětové dodávky chytrých telefonů: období od 1. čtvrtletí 2023 do 3. čtvrtletí 2025

Celkově se celosvětově dodalo 320,1 chytrých telefonů, což znamená, že trh s mobilními telefony roste meziročně o 3 %.

omnia.tech.informa.com, ,
