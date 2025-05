Jak dobře se prodávají vlajkové lodě Samsungu? Drtivě vede verze Ultra

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

U špičkových telefonů nemusí už nutně hrát hlavní roli při výběru cena. Dokazují to například modely od Samsungu. Samozřejmě máme na mysli řadu Galaxy S. Server Sammobile (viz sammobile.com) přišel s informací od jihokorejské společnosti Hana Securities, která zveřejnila jisté prodejní výsledky Samsungu za posledních několik měsíců.

V průběhu března 2025 dosáhly prodeje mobilních telefonů Samsung na metu 20,29 miliónů kusů. Oproti únoru se jedná o 5% nárůst, naopak v meziročním srovnání jde o 4% pokles. Speciální pozornosti se dostalo vlajkové řadě Galaxy S25, která se během 2 měsíců od začátku prodeje dostala na prodejní číslo 9,16 miliónů kusů. Největší díl z tohoto počtu si ukousl model Galaxy S25 Ultra, konkrétně 5,08 miliónů kusů. Jasně tak vyplývá, že většina zájemců volí ten nejvybavenější a současně nejdražší kousek z řady Galaxy S25. Model Ultra svými prodejními čísly dokonce zastínil oba zbývající kousky dohromady.

Konkrétně Galaxy S25 vykázal za první dva měsíce prodeje 2,41 miliónů kusů a vůbec nejmenší zájem je o Galaxy S25+, jehož prodeje dosáhly 1,67 miliónů kusů. Výsledky nakonec nejsou až tak překvapivé. Zájemci o opravdovou vlajkovou loď sahají po tom nejlepším, kdy Galaxy S25 Ultra nabízí perfektní displej, špičkový procesor, nejlepší fotoaparáty, co Samsung do mobilů dává a třeba i pero S Pen, byť to letos přišlo o své bezdrátové funkce.