Nejprodávanější mobily za 3. čtvrtletí 2025? V TOP 10 je jsou jen Apply a Samsungy

Apple zažívá skvělé období, minimálně co se prodejních čísel týče. Daří se skvěle nejen nové řadě iPhone 17, ale také předchozím modelům z řady iPhone 16. Naznačují to i statistiky zveřejněné agenturou Counterpoint Research (viz counterpointresearch.com). Ty zohledňují 10 nejprodávanějších modelů za 3. čtvrtletí roku 2025, tedy od července do konce září.
Žebříčku vládne iPhone 16, a to s velkým náskokem. Navazuje tak na svého předchůdce, kdy iPhone 15 ovládl totožný žebříček v loňském roce. Druhou příčku uzmul iPhone 16 Pro, přičemž bronzový stupínek získal iPhone 16 Pro Max. Tyto varianty si jen prohodily místa ve srovnání s předchozím rokem. Za letošní rok si Apple pro sebe získal i čtvrtou pozici, na které se umístil iPhone 16e. Jediný iPhone řady 16, který se do TOP 10 nedostal, je tak varianta Plus.
Od pátého místa dále naopak vládne Samsung a letos jeho modely střední třídy v řadě Galaxy A. To mimochodem znamená, že oproti 3. čtvrtletí roku 2024 se mezi desítku nejlepších nedostal žádný model řady Galaxy S. Nejvýše se dostal Samsung Galaxy A16 5G, následovaný modelem Galaxy A06. Na sedmém místě je Galaxy A36, osmý pak Samsung Galaxy A56. Výčet Samsungů pak na devátém místě uzavírá model Galaxy A16 4G.
Na desátém místě je pak opět zástupce Applu. Jde o model iPhone 17 Pro Max, který se mezi nejlepší desítku prokousal přesto, že na tom měl zhruba dva týdny. Jak jsme si řekli úvodem, období končilo posledního září.