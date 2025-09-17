mobilenet.cz na sociálních sítích

Prodejům chytrých telefonů vládnou iPhony 16. V TOP 10 jsou i Samsungy a Xiaomi

Michal Pavlíček
Prodejům chytrých telefonů vládnou iPhony 16. V TOP 10 jsou i Samsungy a Xiaomi
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Nejprodávanějším chytrým telefonem ve 2. čtvrtletí se stal iPhone 16
  • Zopakoval tak umístění z 1. čtvrtletí
  • Nejvýše umístěním Samsungem je Galaxy A16 5G na 4. místě

Agentura Counterpoint Research (viz counterpointresearch.com) přináší nejnovější prodejní výsledky zaměřené na jednotlivé modely každého výrobce. V aktuálním vydání, které monitorovalo druhého čtvrtletí letošního roku, tedy období od dubna do konce června, jsme svědky vcelku očekávaných výsledků, kdy takřka drtivě vládne Apple a jeho iPhony.

Čtveřice nejprodávanějších chytrých telefonů za 1. čtvrtletí roku 2025

Žebříček deseti nejprodávanějších chytrých telefonů opanovala řada iPhonů 16. Tím vůbec nejprodávanějším je pak základní iPhone 16, který prvenství obhájil z 1. čtvrtletí roku 2025. Následuje jej velký iPhone 16 Pro Max, který si stříbrnou příčku rovněž mezičtvrtletně udržel. A totéž platí i pro bronzový iPhone 16 Pro. Na pomyslném bramborové pozici je první zástupce Samsungu, a to levný Galaxy A16 5G následovaný modelem Galaxy A06 4G.

Prodeje chytrých telefonů za 2. čtvrtletí 2025

Druhou polovinu žebříčku načíná další zástupce Applu, a to letošní novinka iPhone 16e. I o dosti zásadně „oškubaný“ model je očividný zájem a lze očekávat, že ve třetím kvartále ještě o pár příček vystoupá. Silné prodeje iPhone 16e vykazuje především na trzích v USA a Japonsku.

Sedmou pozici drží zdánlivě opět Samsung Galaxy A16, avšak tentokrát jen 4G varianta, které se daří převážně na rozvojových trzích. Osmá příčka dokazuje, že i Samsung umí slušně prodávat jeden ze svých nejdražších modelů. Jmenovitě jde o vlajkový model Galaxy S25 Ultra. Za úspěch vděčí zejména propracovanému marketingu s důrazem na umělou inteligenci Galaxy AI. Předposlední příčku v rámci TOP 10 má jediný zástupce z dílny Xiaomi, a to zcela nejzákladnější model Redmi 14C 4G, kterému se skvěle daří v Latinské Americe, Africe a Středním Východě.

Pořadí první desítky uzavírá již předloňský iPhone 15, který ale potvrzuje, že o základní modely řady iPhone je stabilní zájem po dlouhou dobu. V žebříčku TOP 10 jej nicméně vidíme zřejmě naposledy, neboť do dalšího za 3. čtvrtletí se již promítnou první prodeje iPhonů 17.

