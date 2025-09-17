Prodejům chytrých telefonů vládnou iPhony 16. V TOP 10 jsou i Samsungy a Xiaomi

Agentura Counterpoint Research (viz counterpointresearch.com) přináší nejnovější prodejní výsledky zaměřené na jednotlivé modely každého výrobce. V aktuálním vydání, které monitorovalo druhého čtvrtletí letošního roku, tedy období od dubna do konce června, jsme svědky vcelku očekávaných výsledků, kdy takřka drtivě vládne Apple a jeho iPhony.
Žebříček deseti nejprodávanějších chytrých telefonů opanovala řada iPhonů 16. Tím vůbec nejprodávanějším je pak základní iPhone 16, který prvenství obhájil z 1. čtvrtletí roku 2025. Následuje jej velký iPhone 16 Pro Max, který si stříbrnou příčku rovněž mezičtvrtletně udržel. A totéž platí i pro bronzový iPhone 16 Pro. Na pomyslném bramborové pozici je první zástupce Samsungu, a to levný Galaxy A16 5G následovaný modelem Galaxy A06 4G.
Druhou polovinu žebříčku načíná další zástupce Applu, a to letošní novinka iPhone 16e. I o dosti zásadně „oškubaný“ model je očividný zájem a lze očekávat, že ve třetím kvartále ještě o pár příček vystoupá. Silné prodeje iPhone 16e vykazuje především na trzích v USA a Japonsku.
Sedmou pozici drží zdánlivě opět Samsung Galaxy A16, avšak tentokrát jen 4G varianta, které se daří převážně na rozvojových trzích. Osmá příčka dokazuje, že i Samsung umí slušně prodávat jeden ze svých nejdražších modelů. Jmenovitě jde o vlajkový model Galaxy S25 Ultra. Za úspěch vděčí zejména propracovanému marketingu s důrazem na umělou inteligenci Galaxy AI. Předposlední příčku v rámci TOP 10 má jediný zástupce z dílny Xiaomi, a to zcela nejzákladnější model Redmi 14C 4G, kterému se skvěle daří v Latinské Americe, Africe a Středním Východě.
Pořadí první desítky uzavírá již předloňský iPhone 15, který ale potvrzuje, že o základní modely řady iPhone je stabilní zájem po dlouhou dobu. V žebříčku TOP 10 jej nicméně vidíme zřejmě naposledy, neboť do dalšího za 3. čtvrtletí se již promítnou první prodeje iPhonů 17.
